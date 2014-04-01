Lifan Сebrium выходит на российский рынок

Колесная база Lifan Сebrium составляет 2700 мм, габариты новинки — 4700×1765×1490 мм. Подвеска автомобиля усилена за счет применения новых компонентов и настроек шасси, в конструкции ходовой спереди используются стойки типа «МакФерсон» с поперечным стабилизатором, сзади — полузависимая торсионная балка с винтовыми пружинами. Тормозная система Lifan Сebrium полностью дисковая. При этом колесные арки модели дополнительно расширены и Cebrium будет поставляться в Россию на 16-дюймовых дисках даже в базовой комплектации, пишет «Автостат».