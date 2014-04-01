nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Lifan Сebrium выходит на российский рынок

1 апреля 2014, 10:03
Российские дилеры Lifan начали продажи новой модели Lifan Cebrium — первого седана D-класса от Lifan Motors, который был официально представлен на автосалоне в Шанхае в 2012 году как Lifan 720.

На российском рынке новинка представлена в двух комплектациях — Comfort и Luxury. Уже в базовой комплектации, стоимость которой составляет 554 900 рублей, автомобиль оснащается автоматическим кондиционером, штатной MP3 аудиосистемой с поддержкой USB и четырьмя динамиками.

Колесная база Lifan Сebrium составляет 2700 мм, габариты новинки — 4700×1765×1490 мм. Подвеска автомобиля усилена за счет применения новых компонентов и настроек шасси, в конструкции ходовой спереди используются стойки типа «МакФерсон» с поперечным стабилизатором, сзади — полузависимая торсионная балка с винтовыми пружинами. Тормозная система Lifan Сebrium полностью дисковая. При этом колесные арки модели дополнительно расширены и Cebrium будет поставляться в Россию на 16-дюймовых дисках даже в базовой комплектации, пишет «Автостат».

Lifan Сebrium оснащен четырехцилиндровым рядным 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 133 л.с., с крутящим моментом в 168 Нм. Расход топлива — 7,9 литров на 100 км в смешанном цикле. Дорожный просвет Lifan Сebrium составляет 170 мм.

Как заявил гендиректор «Лифан Моторс Рус» Сунь Цзэцзюнь, в компании ожидают, что Lifan Cebrium станет одной из самых популярных марок в России уже в первом полугодии 2014 года.

#Новости#Автомобили#Lifan#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25