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Деревья в Тюмени посадят Олег Газманов и Жерар Депардье

1 апреля 2014, 17:54
В рамках акции «Посади дерево Победы» на Центральной площади 8 апреля в память о бойцах, принявших участие в ВОВ, известный российский артист Олег Газманов вместе со своим французским коллегой Жераром Депардье будут высаживать деревья.
Сюжет
Тюмень

Все действо будет происходить под песни военных лет.

Акцию организует концертное агентство «Маргарита-Арт» совместно с управой ЦАО.

«Посади дерево Победы» — движение, инициатором и идеологом которого 15 лет назад стал Народный артист Российской Федерации Олег Михайлович Газманов. В память о бойцах, принявших участие в Великой Отечественной войне, акция по высадке деревьев «Посади дерево Победы» под песни военных лет привлекла и объединила представителей разных поколений и разных сфер деятельности.

Жерар Депардье, приехавший в Тюмень в качестве почетного гостя театрально фестиваля, решил присоединиться к акции: «Я хочу понимать душу россиян, быть причастным к истории народа. Я восхищаюсь русским духом и традициями». Напомним, Депардье носит часы с двуглавым орлом и патриотичным называнием «Горд быть русским».

Новость подготовлена в рамках конкурса «НеРеальные новости» к 1 апреля. Олег Газманов действительно будет садить в Тюмени деревья, а вот Жерара Депардье с ним не будет.

#Новости#Артисты#Тюмень#Экология#Ирина#Общество
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