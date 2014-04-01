Деревья в Тюмени посадят Олег Газманов и Жерар Депардье

Все действо будет происходить под песни военных лет.
Акцию организует концертное агентство «Маргарита-Арт» совместно с управой ЦАО.
«Посади дерево Победы» — движение, инициатором и идеологом которого 15 лет назад стал Народный артист Российской Федерации Олег Михайлович Газманов. В память о бойцах, принявших участие в Великой Отечественной войне, акция по высадке деревьев «Посади дерево Победы» под песни военных лет привлекла и объединила представителей разных поколений и разных сфер деятельности.
Жерар Депардье, приехавший в Тюмень в качестве почетного гостя театрально фестиваля, решил присоединиться к акции: «Я хочу понимать душу россиян, быть причастным к истории народа. Я восхищаюсь русским духом и традициями». Напомним, Депардье носит часы с двуглавым орлом и патриотичным называнием «Горд быть русским».
Новость подготовлена в рамках конкурса «НеРеальные новости» к 1 апреля. Олег Газманов действительно будет садить в Тюмени деревья, а вот Жерара Депардье с ним не будет.