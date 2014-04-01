Деревья в Тюмени посадят Олег Газманов и Жерар Депардье

«Посади дерево Победы» — движение, инициатором и идеологом которого 15 лет назад стал Народный артист Российской Федерации Олег Михайлович Газманов. В память о бойцах, принявших участие в Великой Отечественной войне, акция по высадке деревьев «Посади дерево Победы» под песни военных лет привлекла и объединила представителей разных поколений и разных сфер деятельности.