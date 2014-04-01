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1 апреля — не всем новостям верю!

1 апреля 2014, 09:30
Сегодня 1 апреля — День смеха, и пользователям NashGorod.ru нужно быть особенно бдительными, чтобы не поверить в новость, которая на самом деле окажется уткой.
Сюжет
Тюмень

NashGorod.ru объявляет традиционный конкурс «НеРЕАЛЬНЫЕ новости»! Найдите среди наших новостей пять первоапрельских (выдуманных) и пришлите их ссылки на электронный ящик [email protected] в письме с пометкой «НеРЕАЛЬНЫЕ новости» (5 ссылок в одном письме). Необходимо указать также ник на форуме.

Кстати, в прошлом году наши первоапрельские утки оказались настолько похожими на реальную информацию, что коллеги из других СМИ звонили в ведомства, чтобы тоже сделать материал на эту тему. Поэтому будьте внимательны!

Первоапрельские новости будут появляться в течение всего рабочего дня. Ваши ответы принимаются до 23.59. Три человека, которые разоблачат нас первыми, получат призы от Nashgorod.ru. И это не шутка!

#Новости#Тюмень#НашГород.ру#Таня#Культура
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