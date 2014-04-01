1 апреля — не всем новостям верю!

NashGorod.ru объявляет традиционный конкурс «НеРЕАЛЬНЫЕ новости»! Найдите среди наших новостей пять первоапрельских (выдуманных) и пришлите их ссылки на электронный ящик [email protected] в письме с пометкой «НеРЕАЛЬНЫЕ новости» (5 ссылок в одном письме). Необходимо указать также ник на форуме.
Кстати, в прошлом году наши первоапрельские утки оказались настолько похожими на реальную информацию, что коллеги из других СМИ звонили в ведомства, чтобы тоже сделать материал на эту тему. Поэтому будьте внимательны!
Первоапрельские новости будут появляться в течение всего рабочего дня. Ваши ответы принимаются до 23.59. Три человека, которые разоблачат нас первыми, получат призы от Nashgorod.ru. И это не шутка!