Ударил машину и скрылся. Очевидцев просят отозваться

«Свидетели ДТП, произошедшего 29 марта 2014 года на повороте с улицы 50 лет ВЛКСМ на улицу Салтыкова-Щедрина около 19:05, просьба, отзовитесь, пожалуйста! Виновник скрылся с места ДТП, ударив ВАЗ-2114 черного цвета. Предположительно серо-голубой ВАЗ-2109 („загонялся“ с белой „Приорой“). Если у кого-то есть информация или видео с регистратора, не будьте безразличны! Позвоните по номеру 8-932-472-05-32», — сообщает пользователь.