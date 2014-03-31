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Ударил машину и скрылся. Очевидцев просят отозваться

31 марта 2014, 14:33
В редакцию NashGorod.ru обратилась девушка, зарегистрировавшаяся под ником Kseniyasamoilova114. Она просит откликнуться очевидцев аварии.
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Тюмень

В редакцию NashGorod.ru обратилась девушка, зарегистрировавшаяся под ником Kseniyasamoilova114. Она просит откликнуться очевидцев аварии.

«Свидетели ДТП, произошедшего 29 марта 2014 года на повороте с улицы 50 лет ВЛКСМ на улицу Салтыкова-Щедрина около 19:05, просьба, отзовитесь, пожалуйста! Виновник скрылся с места ДТП, ударив ВАЗ-2114 черного цвета. Предположительно серо-голубой ВАЗ-2109 („загонялся“ с белой „Приорой“). Если у кого-то есть информация или видео с регистратора, не будьте безразличны! Позвоните по номеру 8-932-472-05-32», — сообщает пользователь.

#Новости#Розыск#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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