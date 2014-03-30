Работа сотрудников «ЮТэйр» в Судане отмечена руководством миссии ООН

Воздушные суда «ЮТэйр» обслуживают миротворческую миссию ООН в зоне Дарфурского конфликта уже более 7 лет. В настоящее время в Дарфуре работают 9 вертолетов Ми-8, а также самолет Boeing 737–500, базирующийся в Хартуме и выполняющий перевозки миротворческого контингента.
Общая численность персонала группы «ЮТэйр», участвующего в транспортном обслуживании миссии ООН в Дарфуре, включая сотрудников «ЮТэйр-Инжиниринг» и «ТС-Техник», превышает 90 человек.
Спектр выполняемых вертолетами «ЮТэйр» работ широк — от поисково-спасательных операций до выполнения санитарных заданий, в том числе, в ночное время. Три вертолета дежурят в круглосуточном режиме, обеспечивая максимально оперативное выполнение заданий миссии. Сотрудники «ЮТэйр-Инжиниринг» выполняют техническое обслуживание воздушных судов компании в Судане на сертифицированных внешних линейных станциях.
Миротворческая миссия ООН в зоне Дарфурского конфликта — одна из самых многочисленных и важных на африканском континенте.
«ЮТэйр» работает с ООН с 1991 года, а с 2001 года является крупнейшим партнером в части оказания авиатранспортных услуг. В 2013 году аудит ООН прошли дочерние компании группы «ЮТэйр» — ЗАО «ЮТэйр» (ранее — «ЮТэйр-Карго») и UTairSouthAfrica, что обеспечило им доступ к участию в тендерах Организации Объединенных Наций на выполнение транспортных работ.
Экипажи «ЮТэйр» неоднократно удостаивались различных наград за мужество и профессионализм во время выполнения миротворческих заданий в Африке. Так, в 2012 году экипаж вертолета Ми-8 под руководством командира Сергея Игнатова получил награду «Слава совершенству» в номинации «Премия имени Игоря Сикорского за Гуманитарные услуги» за спасение 23 человек, в том числе тяжелораненных, в Демократической Республике Конго.