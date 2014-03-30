Работа сотрудников «ЮТэйр» в Судане отмечена руководством миссии ООН

Экипажи «ЮТэйр» неоднократно удостаивались различных наград за мужество и профессионализм во время выполнения миротворческих заданий в Африке. Так, в 2012 году экипаж вертолета Ми-8 под руководством командира Сергея Игнатова получил награду «Слава совершенству» в номинации «Премия имени Игоря Сикорского за Гуманитарные услуги» за спасение 23 человек, в том числе тяжелораненных, в Демократической Республике Конго.