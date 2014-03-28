Вставать рано вредно для здоровья

Сокращение времени необходимого для организма сна вызывает хронически повышенное кровяное давление. Недостаток сна приводит к нарушениям работы сердечно-сосудистой системы и вызывает инфаркты и инсульты.
Японские ученые исследовали более 3 тысяч человек в возрасте от 23 до 90 лет, обнаружилась закономерная связь между временем пробуждения и состоянием сердечно-сосудистой системы. Так, у тех пациентов, кто обычно встает спозаранку, риск возникновения гипертонии и инфаркта гораздо выше, чем у любителей поспать подольше, сообщает журнал Passion.ru.
«Вставая очень рано, чтобы пойти на работу или сделать зарядку, человек, по всей видимости, не приносит пользы своему здоровью, — отмечают специалисты. — Напротив, он скорее увеличивает риск возникновения заболеваний сердца и сосудов».
Не менее любопытное исследование на тему сна опубликовали британские ученые из Медицинской школы Уоррика. Обследовав более шести тысяч пациентов, они пришли к выводу, что хроническое недосыпание — бич современного общества — также увеличивает нагрузку на сердце, повышая тем самым риск развития сердечно-сосудистых болезней, способных привести к летальному исходу. Причем у женщин, отводящих на сон менее пяти часов в сутки, риск возникновения гипертонии в два раза выше, чем у мужчин, которые спят столько же.
«Мы установили, что недостаток сна связан не только с большим риском развития гипертонии, но и с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, — отмечает профессор Франческо Каппуччо, один из авторов исследования, которое опубликовано в последнем номере журнала Journal of the American Heart Association. — Это доказанный факт, но он по-прежнему наводит на размышления относительно причинной связи, чей механизм пока не изучен».
Фото: 24open.ru