Вставать рано вредно для здоровья

Не менее любопытное исследование на тему сна опубликовали британские ученые из Медицинской школы Уоррика. Обследовав более шести тысяч пациентов, они пришли к выводу, что хроническое недосыпание — бич современного общества — также увеличивает нагрузку на сердце, повышая тем самым риск развития сердечно-сосудистых болезней, способных привести к летальному исходу. Причем у женщин, отводящих на сон менее пяти часов в сутки, риск возникновения гипертонии в два раза выше, чем у мужчин, которые спят столько же.