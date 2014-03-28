Тюмень отметит «Час Земли» фаер-шоу

Добавим, в последнюю субботу марта Всемирный фонд охраны дикой природы призывает во всем мире выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час (20:30 — 21:30), чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата. Во многих городах России акция давно нашла поддержку, и в Тюмени она будет проводиться гринхелперами уже в четвертый раз.