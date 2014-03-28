Тюмень отметит «Час Земли» фаер-шоу

Девизом акции «Час Земли — 2014» стали слова «всем миром для одной планеты», вдохновившие организаторов мероприятия в Тюмени объединить усилия различных организаций для проведения акции. Как отмечают организаторы «Часа Земли», главная цель акции — побудить людей задуматься о защите окружающей среды, развивать свое экосознание.
В планах также флешмоб. В завершении вечера все участники мероприятиях со свечками в руках соберутся в форме цифры 60, символизируя 60 минут, которые жители Земли проведут с выключенным светом. Мероприятие полностью согласовано с управлением МЧС, гости получат буклеты с информацией о технике безопасности.
Кроме того, компания СУЭНКО отключит свет на площади перед администрацией Тюмени. Площадь погаснет с 20 часов 30 минут до 21 часа 30 минут.
Добавим, в последнюю субботу марта Всемирный фонд охраны дикой природы призывает во всем мире выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы на один час (20:30 — 21:30), чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата. Во многих городах России акция давно нашла поддержку, и в Тюмени она будет проводиться гринхелперами уже в четвертый раз.
Фото: zapad24.ru