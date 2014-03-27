Тюменские УК будут лицензировать

Пока законопроект о лицензировании управляющих организаций рассматривают в Госдуме, тюменские надзорные органы уже думают, как этот закон будет воплощаться. «Его нужно внедрять аккуратно, чтобы не вытеснить с рынка массово компании», — считает руководитель жилищной инспекции Лариса Боровицкая.
Сегодня на пресс-конференции она подтвердила, что работа с 1 сентября 2014 года органы госжилнадзора будут выдавать управляющим организациям лицензии, а руководителям УК — квалификационные аттестаты. С 1 мая 2015 года (после отопительного периода) УК без лицензии будут отстранены от работы. Руководителям УК необходимо будет каждые 3 года пересдавать экзамен на квалификацию.
Кстати эти изменения не коснутся товариществ собственников жилья. «ТСЖ не подлежат лицензированию, но должностные лица, которым является председатель ТСЖ, обязаны будут получить квалификационный аттестат», — добавила Лариса Федоровна. Добавим, что под ТСЖ сегодня понимается товарищество собственников жилья конкретного дома, а те ТСЖ, что сформировались ранее и управляют многими домами (да и члены ТСЖ, порой, жильцами этих домов не являются), сейчас живут, но им, скорее всего, придется изменить свой статус на УК.
«Но это только законопроект, и рано говорить о том, что мы получим в результате. Есть много откликов, предложений, возражений по этому поводу. Тюменская область тоже написала предложения, так как закон сырой, и много есть недоработок, — говорит руководитель инспекции, — Еще даже неясно, платное или бесплатное будет это лицензирование». Если сегодня управляющие компания находятся под жилищным надзором, то законопроектом предлагается вывести их из этого положения, тогда будет не жилищный надзор, а лицензионный контроль. «Это внесет большую неразбериху, так как потребителям сложно будет разобраться, кто контролирует. Только-только устоялись отношения в сфере жилищного надзора, зачем вводить эту путаницу, не совсем понятно», — считает руководитель инспекции.
«Также мы предложили уменьшить размер штрафов. Если сегодня они составляют 10–50 тысяч рублей, то в дальнейшем предлагается их увеличить до 300–500 тысяч. Это нереально», — говорит Лариса Боровицкая. По ее словам, управляющие организации — коммерческие, и те средства, которые собственники жилья платят ежемесячно за управление домом, — это и есть заработок УК. Из них она платит штрафы — это личные средства компании. Все остальные статьи расходов в платежке целевые (на определенные виды работ и услуг). ТСЖ — это некоммерческая организация, поэтому здесь, при наличии штрафа, заплатить его должны члены этого ТСЖ, то есть собственники (но есть лазейка: если штраф выписан на председателя ТСЖ, как на юрлицо, то штраф он платит из своего кармана). В отношении УК и ТСЖ штрафы одинаковые в размерах.
Лариса Боровицкая отмечает, что средства, собираемые на содержание дома, сегодня очень малы. На самом деле эта сумма должна быть около 70 рублей за квадратный метр. Помимо минимального перечня требований, обусловленных постановлением № 290, управляющие организации должны сегодня делать очень много — это требование жильцов, но суммы, собираемые в платежах, не покрывают этих расходов, сообщила начальник надзорного органа. Это подтверждают и руководители некоторых УК.