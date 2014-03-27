Тюменские УК будут лицензировать

«Также мы предложили уменьшить размер штрафов. Если сегодня они составляют 10–50 тысяч рублей, то в дальнейшем предлагается их увеличить до 300–500 тысяч. Это нереально», — говорит Лариса Боровицкая. По ее словам, управляющие организации — коммерческие, и те средства, которые собственники жилья платят ежемесячно за управление домом, — это и есть заработок УК. Из них она платит штрафы — это личные средства компании. Все остальные статьи расходов в платежке целевые (на определенные виды работ и услуг). ТСЖ — это некоммерческая организация, поэтому здесь, при наличии штрафа, заплатить его должны члены этого ТСЖ , то есть собственники (но есть лазейка: если штраф выписан на председателя ТСЖ , как на юрлицо, то штраф он платит из своего кармана). В отношении УК и ТСЖ штрафы одинаковые в размерах.