Интернет-зависимость признана патологией

Сегодня Интернет-зависимость активно набирает обороты и признана патологическим состоянием. У огромного числа населения, преимущественно подростков и молодежи, формируется психологическая зависимость. Избавить от нее могут квалифицированные специалисты. Как выяснилось, в Тюмени проводятся консультации, во время которых психологи оказывают необходимую помощь.