Интернет-зависимость признана патологией

Сегодня Интернет-зависимость активно набирает обороты и признана патологическим состоянием. У огромного числа населения, преимущественно подростков и молодежи, формируется психологическая зависимость. Избавить от нее могут квалифицированные специалисты. Как выяснилось, в Тюмени проводятся консультации, во время которых психологи оказывают необходимую помощь.
Помимо этого, среди приоритетных задач департамента здравоохранения Тюменской области — обеспечение качественной и доступной медицины населению, ориентированность на клиента и, самое главное, пропаганда здорового образа жизни.
В ходе прямого эфира Инна Куликова также отметила, что тюменская медицина уверенно модернизируется. Закупается новое медицинское оборудование, повышается заработная плата работников медицинской сферы, идет подготовка квалифицированных кадров. Для этого придуманы разнообразные программы, например, обучение на рабочем месте молодых специалистов, курсы повышения квалификации. Акцент делается на непрерывном улучшении качества сферы в целом.
Фото: gigamir.net