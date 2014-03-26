В электричке «Тюмень — Ишим» прибавится вагонов

Как отметил Евгений Заболотный, ежегодно на пригородных электричках ездят более двух миллионов жителей региона, так что к наступлению лета нужно сделать их работу как можно более удобной, в частности, усовершенствовать расписание движения электропоездов, увеличить число вагонов в них. Уже просто увеличение количества вагонов сделает поездки более комфортными, ну а для тех, кто готов заплатить деньги за приятную поездку, Заболотный предложил включить в состав поездов вагоны повышенной комфортности. Он отметил, что такие вагоны уже существуют, например, в московских электричках, где пользуются популярность, хотя билеты на них стоят дороже и приобрести их можно только заранее. Заместитель начальника Свердловской железной дороги по корпоративному управлению и работе с органами власти Петр Эсаулов, в свою очередь, заявил, что разработать вариант внедрения головных комфортных секций уже готовы.
На заседании были приняты и конкретные решения — так, с 15 апреля увеличат составность четырех действующих поездов, курсирующих по направлению Тюмень — Ишим. Количество вагонов в каждом поезде возрастет с четырех до шести, сообщают в департаменте информационной политики Тюменской области.
Обсудили на заседании и создание городской электрички, которая должна связать Утяшево и Войновку, делая по пути 7 остановок. Евгений Заболотный подчеркнул что власти заинтересованы в максимально быстром решении этого вопроса, но «необходимо четко определить источники привлечения средств, чтобы уже на начальном этапе не допустить их необоснованного расходования».
Петр Эсаулов назвал перспективу появления в Тюмени городской электрички «неизбежной», но заметил, что на данном этапе нужно с учетом демографической ситуации и реализации генплана города исследовать перспективный пассажиропоток, увязать движение электрички с с развитием транспортной системы города и области, просчитать риски и финансово-экономическую модель реализации проекта. По его оценке, на разработку такой концепции уйдет 3–4 месяца, специалисты готовы начать работу над ней уже с 1 апреля.
Евгений Заболотный дал поручение заместителю начальника СвЖД до 10 апреля текущего года разработать техническое задание и рассчитать стоимость работ.
Обсуждали то, как сделать расписание электрички удобным для работающих тюменцев. Специалисты подчеркнули, что уже сейчас можно организовать движение существующих пригородных поездов со станции «Войновка» с 06:30 до 07:30 и вечером из Утяшево с 18:30 до 19:00.
Новый график движения поездов будет введен на Свердловской железной дороге с 1 июня. Все изменения, которые обсуждались в рамках заседания рабочей группы, могут быть включены в него.
После 10 апреля на всей ветку движения проведут комиссионное обследование — оценят состояние путей и существующую инфраструктуру, в частности, наличие пешеходного доступа к вагонам с обеих сторон. Сегодня, по данным замгубернатора, он имеется на всех станциях, кроме трех, находящихся в районе деревни Утяшево.