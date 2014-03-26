В электричке «Тюмень — Ишим» прибавится вагонов

Как отметил Евгений Заболотный, ежегодно на пригородных электричках ездят более двух миллионов жителей региона, так что к наступлению лета нужно сделать их работу как можно более удобной, в частности, усовершенствовать расписание движения электропоездов, увеличить число вагонов в них. Уже просто увеличение количества вагонов сделает поездки более комфортными, ну а для тех, кто готов заплатить деньги за приятную поездку, Заболотный предложил включить в состав поездов вагоны повышенной комфортности. Он отметил, что такие вагоны уже существуют, например, в московских электричках, где пользуются популярность, хотя билеты на них стоят дороже и приобрести их можно только заранее. Заместитель начальника Свердловской железной дороги по корпоративному управлению и работе с органами власти Петр Эсаулов, в свою очередь, заявил, что разработать вариант внедрения головных комфортных секций уже готовы.