Насилие в семье: женщины поступают в больницу с ожогами и переломами

В субботу в больницу обратилась 23-летняя тюменка. В ходе осмотра врачи зафиксировали серьезные травмы брюшной полости. За пару дней до этого к женщине по вызову приезжал экипаж полиции: ее избил пьяный муж. Несмотря на всю проведенную и нарядом полиции, и участковыми уполномоченными профилактическую работу, тюменка отказалась подавать заявление, настаивая, что к мужу никаких претензий не имеет. То, что пьяный супруг причинил ей вред без особых причин, женщину не убедило. В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Как отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, только с пятницы по вторник в больницу с различными травмами обратились шесть женщин. Разрыв селезенки, закрытый перелом ребер, ожоги, ушибы лица, тела и мягких тканей головы — все это последствия нетрезвых выходок их мужей и сожителей. До этого тюменки терпели семейное насилие и не обращались в больницу и полицию. В настоящее время все пострадавшие написали заявления на своих обидчиков. Участковыми ведется планомерная работа по установлению всех обстоятельств этих случаев для того, чтобы виновные понесли заслуженное наказание.
Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют тюменкам обращаться в правоохранительные органы в случаях, если в их отношении было применено насилие. Телефон «доверия» УМВД России по г. Тюмени 799–855 работает круглосуточно, сообщение можно оставить анонимно.