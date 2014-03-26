Насилие в семье: женщины поступают в больницу с ожогами и переломами

Как отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, только с пятницы по вторник в больницу с различными травмами обратились шесть женщин. Разрыв селезенки, закрытый перелом ребер, ожоги, ушибы лица, тела и мягких тканей головы — все это последствия нетрезвых выходок их мужей и сожителей. До этого тюменки терпели семейное насилие и не обращались в больницу и полицию. В настоящее время все пострадавшие написали заявления на своих обидчиков. Участковыми ведется планомерная работа по установлению всех обстоятельств этих случаев для того, чтобы виновные понесли заслуженное наказание.