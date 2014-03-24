Семинар в Тюмени научит предпринимателей строить бизнес в интернете

• Какие интернет-технологии можно с пользой применить в своем бизнесе?
• Как создать интернет-магазин и не попасть под суд?
• Что сделать, чтобы клиенты не заканчивались?
• Как затраты на доставку превратить в прибыль?
• Истории успеха и многое другое.
Мероприятие пройдет при участии ведущих IT-компаний: 1С-Битрикс»,«Портал-Инфо», «Яндекс», Ru-Center,«СПСР-Экспресс» и «Мой склад».
Дата: 27 марта
Место проведения: БЦ «Нобель Парк», конференц-зал «Академический», 2 этаж (Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, корп. 5)
Ваши затраты не конвертируются в прибыль? Клиенты бегут из интернет-магазина, не совершая покупок? Замучили конкуренты? Потратьте несколько часов своего времени на семинари решите свои бизнес-задачи. Либо оставайтесь со своим свободным временем, нерешенными задачами и проблемами.
Спешите, количество мест ограничено! До окончания регистрации осталось всего 4 дня.
В преддверии лета и сезона отпусков, хотите получить уникальный дорожный набор в подарок? На семинаре вас ожидает лотерея и полезные подарки от организаторов.
Дополнительную информацию о семинаре вы можете получить в компании «Портал-Инфо» у Ксении Кельт по телефону +7 952 673 17 59 или электронной почте: [email protected] .