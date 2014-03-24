Семинар в Тюмени научит предпринимателей строить бизнес в интернете

Только 27 марта для вас идеи, опыт, истории успеха от лидеров IT-отрасли. Посетив семинар «Формула сайта: Интернет-магазин от идеи до первой прибыли», вы бесплатно получите те знания, за которые другие платят десятки тысяч рублей и ждут годами:

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