Муж выгнал на улицу бывшую жену с детьми

Как выяснилось, в семье в 1999 и 2007 годах родилось двое сыновей. Они жили в частном доме супруга. В 2010 году брак был расторгнут. Летом 2013 года экс-супруг выгнал бывшую жену с детьми из своего дома, подарив дом другой женщине. Заявительница с детьми вынуждена была скитаться по родственникам и соседям. А позже обратилась в суд.