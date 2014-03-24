Муж выгнал на улицу бывшую жену с детьми

Как выяснилось, в семье в 1999 и 2007 годах родилось двое сыновей. Они жили в частном доме супруга. В 2010 году брак был расторгнут. Летом 2013 года экс-супруг выгнал бывшую жену с детьми из своего дома, подарив дом другой женщине. Заявительница с детьми вынуждена была скитаться по родственникам и соседям. А позже обратилась в суд.
Прокуратура в свою очередь обратилась в Ленинский районный суд г. Тюмени с иском о признании договора дарения недействительным и вселении матери с детьми.
«Согласно ст. 292 Гражданского кодекса РФ отчуждение жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения, если при этом затрагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц, допускается с согласия органа опеки и попечительства.
Между тем, согласия органа опеки на дарение дома, в котором с рождения проживали несовершеннолетние дети, не было», — говорят в прокуратуре города.
Кроме того, прекращение семейных отношений между родителями не влечет утрату детьми права пользования жилым помещением своего отца, который и после развода обязан заботиться о них.
Суд, рассмотрев дело, признал договор дарения недействительным. Кроме того, суд вынес решение о признании за детьми права пользования домом своего отца и вселении их в дом. Поскольку дети не могут проживать без матери, то суд принял решение и о её вселении в дом как законной представительницы несовершеннолетних.