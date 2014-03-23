За зачет фотоаппарат

Светлана Никитина вместо зачета по физическому воспитанию у студентов 2 курса, обучавшихся на заочном отделении по специальности «финансовый менеджмент» в июне 2013 года предложила студентам сделку. Зачет должен был состояться 5 июня. Светлана сообщила студентам, что для зачета им необходимо написать реферат и защитить его. При этом Никитина предупредила, что зачет сложный и сдать его будет нелегко. 7 июня преподавательница пригласила старосту группы к себе в кабинет, где передала ей прайс-лист на фотоаппарат Canon EOS 600D. Никитина сказала, что, если студенты купят ей этот фотоаппарат, то рефераты писать не надо, зачет она поставит без фактической его сдачи.