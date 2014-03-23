За зачет фотоаппарат

Светлана Никитина вместо зачета по физическому воспитанию у студентов 2 курса, обучавшихся на заочном отделении по специальности «финансовый менеджмент» в июне 2013 года предложила студентам сделку. Зачет должен был состояться 5 июня. Светлана сообщила студентам, что для зачета им необходимо написать реферат и защитить его. При этом Никитина предупредила, что зачет сложный и сдать его будет нелегко. 7 июня преподавательница пригласила старосту группы к себе в кабинет, где передала ей прайс-лист на фотоаппарат Canon EOS 600D. Никитина сказала, что, если студенты купят ей этот фотоаппарат, то рефераты писать не надо, зачет она поставит без фактической его сдачи.
Студенты вынуждены были согласиться с требованиями преподавательницы. Они скинулись и купили приглянувшийся ей фотоаппарат стоимостью 20699 рублей. Утром 11 июня фотоаппарат отдали Никитиной и она 25 студентам поставила в зачётные книжки зачёт.
Об этом стало известно сотрудникам Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по г. Тюмени. Было возбуждено уголовное дело и Никитина уволилась из университета.
Суд назначил 35-летней Светлане Никитиной штраф в размере 25-кратной стоимости взятки — 517 тыс.475 рублей и на 1 год лишил её права занимать должности преподавательского состава в высших учебных заведениях.
Напомним, на днях было принято решение в отношении бывшей ассистентки кафедры физики, методов контроля и диагностики Тюменского государственного нефтегазового университета 26-летней Любови Осиповой. Она «заработала» на зачетах крупную сумму средств.