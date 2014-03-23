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Comedy Woman: Трепещи, Лесобаза!

23 марта 2014, 13:04
Лучшее, «потому что женское», шоу Comedy Woman накануне тюменцы могли видеть на сцене филармонии. В наш город приехали любимицы публики Наталья Андреевна, мадам Полина, Екатерина Варнава, Мария Кравченко, Наденька и Екатерина Скулкина.
Сюжет
Тюмень

Таких ярких персонажей как Елена Хульевна Санта-Мария Герра, у которой еще в 2012 году закончился контракт с ТНТ, и сумасшедшая Наталья Медведева, к сожалению, не было. Зато вместо них актерский состав пополнила весьма колоритная Марина Федункив, известная зрителям по роли мамы Коляна из «Реальных пацанов». «Начинающей петь певице» Екатерине Барановой на смену пришла «какая-то женщина, которая все время за нами ходит», голосистая Надежда Ангарская. Не обошлось на шоу и без мужчин — периодически в номерах появлялся бывший резидент Comedy Club Олег Верещагин.

Должна признаться, я очень люблю, когда артисты начинают концерты вовремя, и девушки из Comedy Woman не заставили себя долго ждать. В течение почти двух часов зрители успели побывать и в импровизированном тату-салоне, и на родительском собрании, и на приеме у пластического хирурга, и в такси, и даже на курсах по подготовке специалистов паспортного стола. А группа «Супермаркет Любви», одной из участниц которой является образцовая гопница Мария Кравченко, подготовилась к выступлению в Тюмени и начала свой номер с фразы «Трепещи, Лесобаза».

Comedy Woman — женское шоу, в котором женщины шутят о себе и окружающих. Они говорят о тряпках и мужчинах, размере груди и богатстве внутреннего мира, поэтому ждать от этих ярких и веселых девушек чего-то сверхъестественного не нужно.

«Купил мех — снял грех», «Дорогие мужчины, что вы нам за параметры такие придумали — 90/60/90? Давайте мужчин тоже обсантиметрим! 25. Всё», «Что за женщина. Ни дать, ни взять».

«- Мой парень мне в постель приносит кофе. — А мой парень мне в постель приносит счастье».

«- Да чтоб ты вышла замуж за 90-летнего миллионера, а он бы тебя пережил. — Да чтобы у тебя в первую брачную ночь ноги все время в дырку от пододеяльника попадали».

«- Кто к нам приходит в паспортный стол? — Всякие козлы! — Что они делают в паспортном столе? — Припрутся и сидят. — Припрутся, козлы, и сидят, козлы! Как должен выглядеть настоящий работник паспортного стола? — Это человек, у которого в течение рабочего дня живая очередь превращается в мертвую. — В мертвую козлячью очередь!» — размахивая тростью, яростно поучала девочек Марина Федункив.

Вообще со сцены прозвучало очень много шуточек ниже пояса, которых в средствах массовой информации не напишешь. Была и парочка нетолерантных выражений, кои тоже нельзя цитировать в эфирах. И несмотря на цену в 1000–4500 рублей, зал филармонии был практически полон. Видимо не зря говорят, что Comedy Woman — это место, в котором можно послушать женщину и получить от этого удовольствие.

Алина Авдеева

#Новости#Comedy Club#Тюмень#Концерты#Olga#Культура
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