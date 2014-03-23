Comedy Woman: Трепещи, Лесобаза!

Должна признаться, я очень люблю, когда артисты начинают концерты вовремя, и девушки из Comedy Woman не заставили себя долго ждать. В течение почти двух часов зрители успели побывать и в импровизированном тату-салоне, и на родительском собрании, и на приеме у пластического хирурга, и в такси, и даже на курсах по подготовке специалистов паспортного стола. А группа «Супермаркет Любви», одной из участниц которой является образцовая гопница Мария Кравченко, подготовилась к выступлению в Тюмени и начала свой номер с фразы «Трепещи, Лесобаза».