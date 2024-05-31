Ожидайте: на Тюмень надвигается 28-градусная жара

В первый рабочий день июня на юг Тюменской области обрушатся кратковременные дожди и штормовой ветер — его порывы будут достигать 16-21 м/с. Одновременно с ними в регион придет жара — днем столбики термометров поднимутся до +23…+28, в ночные часы не опустятся ниже +5…+10.