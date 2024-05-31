Ожидайте: на Тюмень надвигается 28-градусная жара

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
В субботу, 1 июня, в ночные часы вероятны грозы, местами туманы, ветер 7-12 м/с с порывами до 17 м/с. Днем метеорологи обещают кратковременные дожди и грозы. Днем столбики термометров покажут +14…+19, в ночные часы +2…+7, в приземном слое до -5.
В воскресенье день пройдет без существенных осадков, при западном ветре 3-8 м/с с порывами до 13 м/с. В светлое время суток воздух прогреется до +18…+23, в ночные часы термометры покажут +2…+7, в приземном слое до 0… -5.
В первый рабочий день июня на юг Тюменской области обрушатся кратковременные дожди и штормовой ветер — его порывы будут достигать 16-21 м/с. Одновременно с ними в регион придет жара — днем столбики термометров поднимутся до +23…+28, в ночные часы не опустятся ниже +5…+10.
В Тюмени в субботу, 1 июня, метеорологи обещают переменную облачность, кратковременные дожди, +8…+11 ночью и до +14…+13 в дневные часы. В воскресенье в областной столице потеплеет до +21…+23, в ночные часы температура воздуха составит +4…+5. Осадки в этот день маловероятны.
В понедельник, 3 июня, в Тюмени ожидаются дожди, ветер до 15 м/с. Максимальная температура воздуха в этот день составит +21….+23.