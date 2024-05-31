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Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

В Тюменской области потеплеет до +28

Ожидайте: на Тюмень надвигается 28-градусная жара

31 мая 2024, 08:49
Фото: 1MI

В Тюменской области потеплеет до +28

Понижение температуры до -5 в приземном слое, штормовой ветер, грозы и туманы обещают в предстоящие выходные дни в Тюменской области метеорологи. По прогнозам синоптиков, заморозки на юге регионе продлятся в течение первых двух дней июня.

В субботу, 1 июня, в ночные часы вероятны грозы, местами туманы, ветер 7-12 м/с с порывами до 17 м/с. Днем метеорологи обещают кратковременные дожди и грозы. Днем столбики термометров покажут +14…+19, в ночные часы +2…+7, в приземном слое до -5.

Фото: omsk-meteo.ru

В воскресенье день пройдет без существенных осадков, при западном ветре 3-8 м/с с порывами до 13 м/с. В светлое время суток воздух прогреется до +18…+23, в ночные часы термометры покажут +2…+7, в приземном слое до 0… -5.

В первый рабочий день июня на юг Тюменской области обрушатся кратковременные дожди и штормовой ветер — его порывы будут достигать 16-21 м/с. Одновременно с ними в регион придет жара — днем столбики термометров поднимутся до +23…+28, в ночные часы не опустятся ниже +5…+10.

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В Тюмени в субботу, 1 июня, метеорологи обещают переменную облачность, кратковременные дожди, +8…+11 ночью и до +14…+13 в дневные часы. В воскресенье в областной столице потеплеет до +21…+23, в ночные часы температура воздуха составит +4…+5. Осадки в этот день маловероятны.

В понедельник, 3 июня, в Тюмени ожидаются дожди, ветер до 15 м/с. Максимальная температура воздуха в этот день составит +21….+23.

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