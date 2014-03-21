VISA и MasterCard недоступны для трех банков

На сайте банка «России» появилось сообщение, о том, что работа продолжается в стабильном режиме, несмотря на введение санкций США, сообщает «Лента. Ру». Клиенты банка, имеющие карты VISA и Mastercard, могут снять деньги без всяких ограничений в банкоматах самого банка «Россия», Собинбанка и Объединенной расчетной системы. Крупнейший акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук в финорганизации заявил, что воспринимает ограничительные меры, как «признание его заслуг перед Российской Федерацией». В структуру банковской группы «Россия» входит Собинбанк.