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VISA и MasterCard недоступны для трех банков

21 марта 2014, 15:12
Международные платежные системы Visa и MasterCard без каких-либо уведомлений перестали оказывать услуги по проведению платежных операций для клиентов банков «Россия» и «Северный морской путь»

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На сайте банка «России» появилось сообщение, о том, что работа продолжается в стабильном режиме, несмотря на введение санкций США, сообщает «Лента. Ру». Клиенты банка, имеющие карты VISA и Mastercard, могут снять деньги без всяких ограничений в банкоматах самого банка «Россия», Собинбанка и Объединенной расчетной системы. Крупнейший акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук в финорганизации заявил, что воспринимает ограничительные меры, как «признание его заслуг перед Российской Федерацией». В структуру банковской группы «Россия» входит Собинбанк.

Отметим, клиентами Тюменского филиала Собинбанка являются более тысячи крупных, средних и малых предприятий практически всех отраслей экономики Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. С филиалом сотрудничают такие крупные предприятия, как Тюменский филиал группы компаний «Кварц — Новые технологии» (энергетика), Объединение «Тюменские моторостроители» (машиностроение), Группа компаний «Форум-холдинг», Группа компаний «Восток-Моторс», автомобильный холдинг «Техноком-Инвест», Тюменские филиалы страховых компаний «Югория» и «СОГАЗ», Тюменский филиал компании «БрокерКредитСервис».

В тюменском филиале Собинбанка подтвердили информацию о затруднении обслуживания карт VISA и MasterCard. Однако, по словам сотрудников банка, проблем с получением финансовых средств нет.

Основными же владельцами СМП банка являются Аркадий и Борис Ротенберги, против которых также лично наложены санкции. Как отмечают в пресс-релизе банка, «действия платежных систем считают неправомерными» и планируют разрешить возникшие сложности в ближайшее время.

Все остальные операции, включая выдачу вкладов и проведение платежей, проводятся в штатном режиме без каких-либо ограничений. Также не поступало уведомлений о прекращении обслуживания корреспондентских счетов за рубежом или закрытии кредитных линий. Об этом сообщает «РИА Новости».

На фоне опасений инвесторов относительно последствий санкций, введенных американскими властями в отношении российских бизнесменов и политиков, 21 марта индексы Московской биржи упали, при этом доллар и евро немного выросли. Эксперты отмечают, что рост доллара и евро связан с повышением давления на рубль в связи с новой волной роста геополитического напряжения.

Фото: Electrokontakt.ru

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