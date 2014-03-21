Предупредите родителей: телефонные мошенники активизировались

Во втором случае 74-летняя пенсионерка не поверила телефонному мошеннику, который просил 100 тысяч за то, чтобы помочь родственнику. Тюменка сразу же обратилась в правоохранительные органы.
Полиция напоминает, что чаще всего в сети телефонных мошенников попадаются пожилые люди или доверчивые подростки. Телефонные мошенники, как правило, работают по двум схемам: либо они присылают смс сообщение с каким-то текстом призывающим отправить деньги на специальный номер или позвонить по нему, либо они сами звонят, и, будучи хорошими психологами, уговаривают пенсионеров заплатить приличную сумму, якобы для спасения какого-нибудь родственника. В процессе разговора они меняют легенду под конкретного человека, что помогает поверить в их слова. При этом каждый человек может стать жертвой мошенничества, если не будет следовать простым правилам безопасности.
Мошенники разбираются в психологии и умело используют всю доступную информацию, включая ту, которую жертва мошенничества невольно выдаёт при общении. В организации телефонных махинаций участвуют несколько преступников. Очень часто в такие группы входят злоумышленники, отбывающие срок в исправительно-трудовых учреждениях, находящихся не в том городе, куда поступают звонки — что соответственно существенно осложняет работу по их обнаружению.
Сохраняйте смс-сообщения с телефонами злоумышленников для того, чтобы сообщить их в полицию, но не в коем случае не продолжайте разговор с мошенником и не выполняйте тех действий о которых вас попросят, советуют в пресс-службе УМВД по Тюмени.
Как только вы поняли, что общаетесь с мошенником — незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы. Телефон дежурной части городского УМВД Р — 291–600 или 02, а также телефон «доверия» 799–855.