Предупредите родителей: телефонные мошенники активизировались

Полиция напоминает, что чаще всего в сети телефонных мошенников попадаются пожилые люди или доверчивые подростки. Телефонные мошенники, как правило, работают по двум схемам: либо они присылают смс сообщение с каким-то текстом призывающим отправить деньги на специальный номер или позвонить по нему, либо они сами звонят, и, будучи хорошими психологами, уговаривают пенсионеров заплатить приличную сумму, якобы для спасения какого-нибудь родственника. В процессе разговора они меняют легенду под конкретного человека, что помогает поверить в их слова. При этом каждый человек может стать жертвой мошенничества, если не будет следовать простым правилам безопасности.