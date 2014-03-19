В Тюмени раскроют секреты онлайн-бизнеса бесплатно

Ломаете голову над удобным интерфейсом интернет-магазина? Боитесь, что клиенты завтра закончатся? Затраты на проект не конвертируются в прибыль? На бесплатном семинаре «Формула сайта: Интернет-магазин: от идеи до первой прибыли» вы узнаете, как использовать современные интернет-технологии для решения бизнес-задач.

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