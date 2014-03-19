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В Тюмени раскроют секреты онлайн-бизнеса бесплатно

19 марта 2014, 09:58
Ломаете голову над удобным интерфейсом интернет-магазина? Боитесь, что клиенты завтра закончатся? Затраты на проект не конвертируются в прибыль? На бесплатном семинаре «Формула сайта: Интернет-магазин: от идеи до первой прибыли» вы узнаете, как использовать современные интернет-технологии для решения бизнес-задач.
Сюжет
Тюмень

27 марта для вас идеи, опыт, истории успеха от лидеров IT-отрасли. Вы бесплатно получите те знания, за которые другие платят десятки тысяч рублей и ждут годами.

Мероприятие пройдет при участии ведущих компаний IT-отрасли: «1С-Битрикс»,«Портал-Инфо», «Яндекс», Ru-Center,«СПСР-Экспресс» и «Мой склад».

Дата: 27 марта

Адрес: БЦ «Нобель Парк», конференц-зал «Академический», 2 этаж (Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, корп. 5).

Только 27 марта, вы бесплатно получите те знания, за которые другие платят десятки тысяч рублей и ждут их годами:

• Мастер-класс по юридическим аспектам от ведущего регистратора доменов RU-CENTER

• Практические советы по работе с «Яндекс. Маркет» и «Яндекс. Директ»

• Демонстрация готовых интернет-магазинов в реальном времени от «1С-Битрикс»

• И многое другое ?

Ваши затраты не конвертируются в прибыль? Клиенты бегут из интернет-магазина, не совершая покупок? Потратьте несколько часов своего времени на семинар и решите свои бизнес-задачи.

Участие бесплатное, но необходима регистрация

Количество мест ограничено! До окончания регистрации осталось всего 5 дней.

Дополнительную информацию о семинаре вы можете получить в компании «Портал-Инфо» у Ксении Кельт по телефону +7 952 673 17 59 или электронной почте: [email protected] .

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