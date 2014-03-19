nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Свято-Троицкий монастырь обновят к лету

19 марта 2014, 11:48
В Троицком соборе идет косметический ремонт, который, как рассказывают пресс-службе Тобольской митрополии, продлится несколько месяцев.

«Собору нужен косметический ремонт, а кроме того, укрепляется пространство между кровлей сводом, так как выяснилось, что храм промерзает», — пояснили NashGorod.ru в пресс-службе митрополии. Ремонт, подчеркивают, текущий: такие работы периодически проводят во всех храмах.

Конечно, для прихожан это связано с некоторыми неудобствами: службы временно проходят в Церкви Петра и Павла, которая значительно меньше и не может вместить всех желающих. Но зато летом, когда работы в Троицком соборе завершатся, верующие смогут вернуться в уже обновленные знакомые стены.

#Новости#Тобольская митрополия#Дарья#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25