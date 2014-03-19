Свято-Троицкий монастырь обновят к лету

Конечно, для прихожан это связано с некоторыми неудобствами: службы временно проходят в Церкви Петра и Павла, которая значительно меньше и не может вместить всех желающих. Но зато летом, когда работы в Троицком соборе завершатся, верующие смогут вернуться в уже обновленные знакомые стены.