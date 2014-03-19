Свято-Троицкий монастырь обновят к лету

«Собору нужен косметический ремонт, а кроме того, укрепляется пространство между кровлей сводом, так как выяснилось, что храм промерзает», — пояснили NashGorod.ru в пресс-службе митрополии. Ремонт, подчеркивают, текущий: такие работы периодически проводят во всех храмах.
Конечно, для прихожан это связано с некоторыми неудобствами: службы временно проходят в Церкви Петра и Павла, которая значительно меньше и не может вместить всех желающих. Но зато летом, когда работы в Троицком соборе завершатся, верующие смогут вернуться в уже обновленные знакомые стены.