Опасная банда — под стражей. Расследование продолжается

Продолжается расследование уголовного дела: четверых мужчин в зависимости от роли каждого обвиняют в вымогательстве, грабеже, незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, совершенными организованной группой. Также в числе статей, по которым выдвинуто обвинение, ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст.316 УК РФ (укрывательство преступлений), п. «а» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой). Кроме того, преступная деятельность вооруженной группы квалифицирована по статье 209 УК РФ (бандитизм).
По данным следствия, организованная группа с февраля 2013 года по февраль 2014 года угрожала тюменцам и вымогала у них различные суммы денег, а также совершала разбойные нападения и грабежи. В настоящее время установлено не менее 10 потерпевших от их преступных действий.
Утром 11 февраля при задержании один из злоумышленников, скрываясь от сотрудников полиции, выстрелил в оперативного сотрудника УМВД России по Тюменской области. В тяжелом состоянии полицейский был доставлен в больницу. Подельник стрелка применил насилие в отношении второго сотрудника органов внутренних дел.
Тогда обвиняемым удалось скрыться с места преступления, но через некоторое время все они были задержаны. Троих из них нашли в Тюмени, а четвертого, стрелявшего в сотрудника полиции, — в Республике Азербайджан. В настоящее время решается вопрос о его передаче следственным органам Следственного комитета РФ по Тюменской области.
Скрываясь с места преступления, он спрятал пистолет, а затем попросил знакомого укрыть оружие в своей квартире. В ходе расследования уголовного дела пистолет с боевыми патронами, переделанный из пневматического пистолета, был изъят, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
В настоящее время обвиняемые находятся под стражей.