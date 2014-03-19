Опасная банда — под стражей. Расследование продолжается

Тогда обвиняемым удалось скрыться с места преступления, но через некоторое время все они были задержаны. Троих из них нашли в Тюмени, а четвертого, стрелявшего в сотрудника полиции, — в Республике Азербайджан. В настоящее время решается вопрос о его передаче следственным органам Следственного комитета РФ по Тюменской области.