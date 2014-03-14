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В центре Тюмени искали взрывное устройство

14 марта 2014, 12:38
Сегодня в 9:45 на телефон службы 01 поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что в здании по улице Республики, 55 областного центра заложена бомба.
Сюжет
Тюмень

Из Центра оперативного управления УМВД России по городу Тюмени незамедлительно были направлены все чрезвычайные службы: кинологи, взрывотехники ОМОН, следственно-оперативная группа. В течение нескольких минут периметр был оцеплен и произведена эвакуация всех граждан из здания, сообщает пресс-служба городского УМВД.

В течение полутора часов сотрудники полиции проводили комплекс специальных мероприятий, направленных на обнаружение возможного взрывного устройства. По окончанию проверки опасных веществ или устройств не обнаружено, сотрудники организаций вернулись к прежнему режиму работы.

Работа по установлению личности звонившего продолжается.

Полицейские напоминают гражданам об ответственности за ложное сообщение о террористическом акте. Уголовная ответственность за совершение этого преступления наступает уже с 14-ти лет.

Расплачиваясь за собственные действия, причинившие немалый моральный и материальный вред, «шутнику» предстоит не только понести уголовную ответственность, но и возместить стоимость всех затрат по проведенной операции о разминировании.

Сотрудники правоохранительных органов, проводя большую профилактическую работу по предотвращению терроризма, стараются избавить мирное население от опасности и страха за свою жизнь. А звонки о ложном минировании приводят к деформации общественного сознания, привыканию к такого рода «шуткам» и снижению бдительности граждан. Поэтому, если вы знаете о людях, развлекающихся подобным образом и не осознающих последствия и размер наносимого обществу ущерба, позвоните по телефону доверия УВМД по городу Тюмени — 799–855, он работает в круглосуточном режиме, а информация, переданная вами, останется анонимной. Также можно отправить информацию на электронный ящик доверия УМВД — [email protected]

Фото с сайта maps.yandex.ru

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