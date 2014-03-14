Подарите скворечники детям и птицам

Акция «Скворечник» проходит в этом месяце в рамках социального благотворительного проекта для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа мастерства». В рамках акции каждый житель города может приобрести скворечник и передать его в Областной центр «Семья» по адресу: пр. Геологоразведчиков, 14а, каб. 110. Эти скворечники детьми из замещающих семей смогут раскрасить, а 25 апреля домики для развесят на деревьях сквера Комсомольский и спортивно-оздоровительного клуба «Кулига-парк».