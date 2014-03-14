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Подарите скворечники детям и птицам

14 марта 2014, 14:29
Тюменцев приглашают поучаствовать в акции «Скворечник» — помочь детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в замещающих семьях, научиться заботиться о природе.

Акция «Скворечник» проходит в этом месяце в рамках социального благотворительного проекта для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Школа мастерства». В рамках акции каждый житель города может приобрести скворечник и передать его в Областной центр «Семья» по адресу: пр. Геологоразведчиков, 14а, каб. 110. Эти скворечники детьми из замещающих семей смогут раскрасить, а 25 апреля домики для развесят на деревьях сквера Комсомольский и спортивно-оздоровительного клуба «Кулига-парк».

Организаторы акции приглашают всех желающих принять участие в акции, передать скворечники детям и внести небольшой, но очень значимый вклад в жизнь своего города. Условия участия в акции уточняйте по телефону 8 (3452) 20-16-74.

#Новости#Благотворительные акции#Центр Семья#Благотворительность#Дарья#Общество
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