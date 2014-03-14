Число абонентов «МегаФон» увеличилось на 100 тысяч

За 2013 год у компании «МегаФон» на Урале более чем на 100 тысяч увеличилось число абонентов, и сейчас их количество превышает 5,8 миллионов. Высокий рост числа клиентов был и в бизнес-сегменте — в 2013 году 4600 компаний и организаций Урала выбрали для себя именно связь от «МегаФона», прирост новых подключений корпоративных клиентов составил более 50% по сравнению с 2012 годом.
«Важнейшим достижением компании „МегаФон“ на Урале в 2013 году стало значительное расширение географии действия сети 4G. Преимущества высокоскоростного интернета теперь доступны клиентам в шести регионах — Свердловской, Кировской, Челябинской областях, Пермском крае, в Югре и на Ямале. Мы будем продолжать увеличивать сеть 4G на Урале, предоставляя все большему числу наших клиентов доступ к мобильному интернету четвертого поколения», — рассказал директор Уральского филиала ОАО «МегаФон» Валерий Величко.
В целом в 2013 году сеть оператора на Урале стала почти на 30% масштабнее благодаря запуску новых базовых станций стандартов 2G/3G/4G. Общий объем интернет-трафика абонентов «МегаФона» на Урале увеличился за 2013 год на 115% и превысил 38 миллионов Гб, продолжительность разговоров клиентов компании составила 18,8 миллиардов минут.
Помимо голосовых вызовов и мобильного интернета, 80% уральских абонентов «МегаФона» пользуются различными дополнительными услугами, среди которых: мобильное телевидение «Видеопортал», сервис определения местоположения «Радар», оплата контента в интернете, «Замени гудок» и другие.
Подключиться к сети «МегаФон» и получить необходимые консультации жители Урала могут в 521 фирменном салоне. Офисы компании на Урале в 2013 году посетили более 30 миллионов человек, 94% из них поставили отличную оценку качеству сервиса. Число проданных смартфонов в сети собственной розницы «МегаФона» увеличилось на 160%, особым спросом пользовались брендированные телефоны оператора — объемы продаж таких девайсов за год выросли в семь раз, планшетов было продано в 12 раз больше, чем год назад.
А вот услуга смены оператора с сохранением номера пока не пользуется у абонентов популярностью, отметил директор Тюменского отделения Уральского филиала ОАО «МегаФон» Дмитрий Мелихов.
Что касается планов на 2014 год, то совсем скоро Тюмень примет чемпионат по футболу среди команд из детских домов, победитель которого отправится в Сочи. Также при поддержке компании «МегаФон» в апреле в столице нашей области пройдет конкурс среди девушек с ограниченными возможности здоровья «Мисс Оптимистка».
В «МегаФоне» очень надеются в этом году запустить 4G в Тюмени и на юге области. Как только компания получит разрешение на использование соответствующих частот, начнется поэтапный запуск нового поколения связи.