Число абонентов «МегаФон» увеличилось на 100 тысяч

Подключиться к сети «МегаФон» и получить необходимые консультации жители Урала могут в 521 фирменном салоне. Офисы компании на Урале в 2013 году посетили более 30 миллионов человек, 94% из них поставили отличную оценку качеству сервиса. Число проданных смартфонов в сети собственной розницы «МегаФона» увеличилось на 160%, особым спросом пользовались брендированные телефоны оператора — объемы продаж таких девайсов за год выросли в семь раз, планшетов было продано в 12 раз больше, чем год назад.