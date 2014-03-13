Пассажирооборот группы «ЮТэйр» по итогам первых двух месяцев 2014 года вырос на 16%

В марте 2014 года «ЮТэйр» получила первый в РФ самолет Airbus A321 (бортовой номер VQ-BRT), оборудованный новыми топливоэффективными законцовками крыла (шарклетами). Это пятое воздушное судно, поставленное в рамках контракта на 20 машин такого типа, заключенного в 2012 году. Новые законцовки крыла высотой 2,4 метра, выполненные из композитных материалов, позволяют сократить расход топлива на 4%. До конца 2014 года в парк компании поступят еще 7 воздушных судов этого типа, которые будут активно использоваться на российских и международных направлениях с большим пассажиропотоком.