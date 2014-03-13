Пассажирооборот группы «ЮТэйр» по итогам первых двух месяцев 2014 года вырос на 16%

В январе—феврале 2014 года самолеты группы «ЮТэйр» перевезли 1 242 818 пассажиров, что превышает показатель 2013 года на 2,5%. Пассажирооборот группы за отчетный период увеличился на 16% по сравнению с прошлым годом, при этом его рост в сегменте международных перевозок составил 39,5%.
Показатель занятости кресел за отчетный период составил 73,94%, что лучше результата 2013 года на 2,2%.
За два месяца 2014 г. перевезено 3 573,34 тонн грузов. Перевозки почты выросли на 42,4% и составили 747,58 тонн благодаря подписанному в конце 2013 года соглашению с «Почтой России».
Рост показателей пассажирооборота и занятости кресел при незначительном увеличении производственного налета положительно влияет на финансовый результат авиационной деятельности и является следствием эффективного управления маршрутной сетью и флотом компании.
Производственный налет на вертолетах в январе—феврале 2014 г. составил 16 777 часов. За этот период вертолётным флотом группы «ЮТэйр» было перевезено 7 936,95 тонн грузов и 87 345 пассажиров.
Бизнес-план авиакомпании на 2014 год предусматривает рост показателей производственной деятельности за счет повышения загрузки рейсов маршрутной сети группы «ЮТэйр» и ввода в эксплуатацию 22 новых современных самолетов большой вместимости (Boeing 737–800, Boeing 737–900, Airbus А321, SSJ-100).
В марте 2014 года «ЮТэйр» получила первый в РФ самолет Airbus A321 (бортовой номер VQ-BRT), оборудованный новыми топливоэффективными законцовками крыла (шарклетами). Это пятое воздушное судно, поставленное в рамках контракта на 20 машин такого типа, заключенного в 2012 году. Новые законцовки крыла высотой 2,4 метра, выполненные из композитных материалов, позволяют сократить расход топлива на 4%. До конца 2014 года в парк компании поступят еще 7 воздушных судов этого типа, которые будут активно использоваться на российских и международных направлениях с большим пассажиропотоком.