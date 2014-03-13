Главного редактора «Ленты.ру» сняли с должности

Сотрудники «Ленты.ру» расценил смену редактора как «прямое давление на редакцию». «Увольнение независимого главного редактора и назначение управляемого, в том числе напрямую из кремлевских кабинетов, человека — это уже нарушение закона о СМИ, говорящего о недопустимости цензуры», — написано в опубликованном на портале заявлении. «За последние пару лет пространство свободной журналистики в России драматически уменьшилось. Одни издания напрямую управляются из Кремля, другие — через кураторов, третьи — редакторами, которые боятся потерять работу. Некоторые СМИ закрылись, иные закроются в ближайшие месяцы. Беда не в том, что нам негде работать. Беда в том, что вам, кажется, больше нечего читать», — пишут журналисты. «Мы, безусловно, предполагали, что придут и за нами. Мы верим, что это не навсегда», — добавляют они.