Главного редактора «Ленты.ру» сняли с должности

Галина Тимченко работала в «Ленте.ру» с момента основания в 1999 году, руководила изданием с 2004 года. Главным редактором вместо нее был назначен Алексей Гореславский, который работает в «Афиша-Рамблер-SUP» с 2013 года, занимает должность заместителя генерального директора компании по внешним коммуникациям. До этого он возглавлял интернет-издание «Взгляд.ру».
Сотрудники «Ленты.ру» расценил смену редактора как «прямое давление на редакцию». «Увольнение независимого главного редактора и назначение управляемого, в том числе напрямую из кремлевских кабинетов, человека — это уже нарушение закона о СМИ, говорящего о недопустимости цензуры», — написано в опубликованном на портале заявлении. «За последние пару лет пространство свободной журналистики в России драматически уменьшилось. Одни издания напрямую управляются из Кремля, другие — через кураторов, третьи — редакторами, которые боятся потерять работу. Некоторые СМИ закрылись, иные закроются в ближайшие месяцы. Беда не в том, что нам негде работать. Беда в том, что вам, кажется, больше нечего читать», — пишут журналисты. «Мы, безусловно, предполагали, что придут и за нами. Мы верим, что это не навсегда», — добавляют они.
Под заявлением стоят подписи более 80 сотрудников редакции.
Мнение о политической подоплеке смены главреда разделяет основатель «Ленты.ру» Антон Носик. «Гореславский не с улицы пришел, он был назначен в объединенную компанию именно в качестве политического комиссара, в качестве смотрящего, просто до настоящего времени в основном его работа заключалась в цензурировании политической линии в «Газете.ру», — заявил РБК Носик. «Начнется отработка повестки дня, согласовывание материалов в кабинетах чиновников и внутренняя цензура и все остальное, что мы, к сожалению, хорошо знаем».
Редактора «Ленты.ру» сменили в тот же день, когда стало известно о том, что Роскомнадзор вынес изданию предупреждение за опубликованную в интервью с одним из лидеров украинского националистического движения «Правый сектор» Андреем Тарасенко ссылку на материал о главе этого движения Дмитрие Яроше. «Ленту.ру» предупредили, что «публикация националистических призывов лидеров неформальной экстремисткой группировки, один из которых объявлен российскими правоохранительными органами в международный розыск», нарушает ряд российских законов, в частности, закон об информации, закон о СМИ и закон о противодействии экстремизму.
Автором интервью с Тарасенко был Илья Азар — корреспондент издания, работавший в последние месяцы на Украине. Сейчас он — один из тех, кто заявил о своем намерении уволиться из издания в связи с кадровыми изменениями. «После увольнения Галины Тимченко и назначения Гореславского главредом Ленты.ру, работать там не собираюсь. Напишу заявление, как вернусь в Москву», — написал он на своей странице в Facefook. «Говорят, Мамут требовал моего увольнения. Ок», — заметил Азар.
Напомним, «Лента.ру» — одно из самых популярных российских интернет-сми. По данным Liveinternet.ru, у издания около 10 миллионов просмотров ежедневно, по данным «Медиалогии», оно уже не первый год — самый цитируемый интернет-ресурс. В Сети уже появился «траурный» сайт TLENTA.RU. «12 марта 2014 года объявляется днём смерти объективной интернет-журналистики в России. … Отныне — никакой Ленты. Только боль за погибшую Россию и Тлента.ру», — заявлено на главной странице.