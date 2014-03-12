Потап и Настя: В Тюмени красивые женщины и пацанчики с пивком

Две недели назад в Тюмени официально открылся огромный торговый центр — «Кристалл». Поздравить жителей региональной столицы приезжал известный в России и за ее пределами музыкальный дуэт — Потап и Настя.
Корреспондент NashGorod.ru не только побывал на их выступлении в день открытия, но и задал звездам эстрады несколько вопросов, которые авторы таких хитов, как «Чумачечая весна» и «У нас на районе», без внимания не оставили.
Потап, как вы пришли к музыкальной карьере?
— Мой отец в прошлом был профессиональным музыкантом. Именно он научил меня играть на гитаре и познакомил с хорошей музыкой. Вообще, в Советском Союзе популярными увлечениями считались спорт и музыка. В тринадцать лет я написал свою первую песню, затем стал выступать и изо всех сил старался, чтобы меня заметили.
Настя, заниматься вокалом вы стали с раннего детства под влиянием своих родителей. Не было обидно, что мама заставляла посещать вас музыкальную школу?
— Я всегда была без ума от вокала. Даже пела в хоре. Но мне очень не нравились занятия хореографии, которыми я занималась на протяжении восьми лет! До сих пор высказываю родителям претензии по этому поводу.
Расскажите самый забавный случай своего детства.
Потап: Как-то раз во время каникул я с родителями был на даче в Киевской области. Гулял по улице, и мимо меня проезжал дедушка на возе, заваленном сеном. Он сказал, что едет на поле за травой, а я, забравшись на сено, уехал с ним. Родители подняли жуткую панику и на протяжении двух дней искали меня, а я беспечно косил траву с этим мужчиной.
Настя: В детстве мечтала о платье принцессы, диадеме и волшебной палочке. И как-то под Новый год у меня выпала ресничка, а я решила загадать желание — получить все вышеперечисленное в подарок. Когда нашла под елочкой этот наряд, то по-настоящему поверила в чудеса!
«У нас на районе играют в нарды и домино». Какие любимые игрушки в детстве были у вас?
Потап: Я обожал играть в водное поло и футбол. Для меня спорт был основным развлечением!
Настя: Некоторое время я жила в Италии. Все современные игрушки, что были на итальянском рынке, появлялись и у меня. Я была богатым ребенком и раздаривала свои игрушки, потому что все мои подруги тоже хотели быть счастливыми обладательницами кукол Барби и пупсов! (улыбается)
Ругали ли вас родители? Чего боитесь по жизни больше всего?
Потап: Ругали. Я постоянно был под родительским прессом из-за моего увлечения музыкой, которое долго не приносило дохода. Мама с отцом переживали, что музыка никуда меня не приведет. Зато благодаря их давлению я получил два высших образования, а сейчас стал востребованным музыкантом.
Настя: А со мной до третьего класса мама занималась игрой на фортепиано. И когда я ошибалась, то она смотрела на меня таким взглядом! Честное слово, лучше бы кричала и ставила в угол.
Голос какого музыкального исполнителя вы могли бы поставить на будильник, чтобы ваше утро было действительно добрым?
Настя: На будильник нельзя ставить добрые песни! У меня был опыт с установкой красивой композиции на будильник. Встать в нужное время я не смогла. Так что сейчас выбираю резкие по звучанию мелодии. А так мне нравится западная классика. Раньше слушала таких певиц, как Мэрайя Кэри, Уитни Хьюстон, Селин Дион, Лара Фабиан. Сейчас мне очень нравится Beyonce.
Был ли у вас кумир?
Потап: В Библии сказано не создавать их себе, чему я и следую.
Вспомните ваши школьные годы. Какие предметы вы не любили больше всего? Прогуливали?
Потап: Мне очень тяжело давались алгебра и физика. По этим предметам единственные четверки в аттестате. А вот уроки истории я посещал с удовольствием. Занятия пропускал в основном из-за того, что ездил на соревнования.
Настя: Я любила литературу, английский язык и занятия физической культурой. Последние- за то, что на них мы играли в пионербол. Ну, еще этот предмет можно было пропускать (смеется). Геометрия же и алгебра во мне в принципе не были генетически заложены! Мои прогулы были «официальными». В школе я была активисткой, поэтому часто пропускала уроки.
Вы помните свою первую любовь? Какой же она была?
Потап: Самую первую любовь я, пожалуй, не вспомню. Но каждая влюбленность была порханием по розовым облакам. Она вдохновляла на создание стихов и проявлялась очень романтично: кинотеатры, цветы, песни, прогулки по городу …
Настя: В школе я влюбилась в Ника Картера из группы Backstreet Boys. Я была уверена, что из нас получится отличная пара! (с улыбкой).
Если бы вас сейчас попросили перестать заниматься музыкой, то куда бы вы пошли?
Настя: Если по какой-то причине я не смогу занимать музыкой, то, наверное, посвящу себя семье — поиску мужа и заботе о детях, что тоже очень непростая работа, требующая огромных усилий.
Прививку ставили от звездной болезни? Или уже переболели? Осложнений не было?
Потап: Осложнения были, но прививку не ставил. Спасибо родителям и друзьям, которые могут меня вовремя одернуть. Когда становишься очень популярным, заносит на поворотах. Но плох тот артист, который не хочет стать суперзвездой!
Что касается фильмов, какой, кроме «Крепкого орешка», можете пересмотреть несколько раз?
Настя: Часто пересматриваю советские комедии — «Бриллиантовую руку», «Приключения Шурика». Еще меня очень вдохновляет фильм «У зеркала два лица». А в детстве я посмотрела фильм «Челюсти» и с того времени стала жутко бояться акул. Теперь даже когда плаваю в бассейне, мне иногда кажется, что сейчас откроется потайной шлюз, и оттуда выплывет огромная акула!
Если бы сейчас у вас в руках оказалась золотая рыбка, какие бы желания вы попросили её исполнить?
Потап: Отпустил бы ее, поскольку я человек верующий и не могу уповать на нее, веря в то, что все дается Богом — и испытания, и прелести жизни.
Настя: А я бы попросила для всего мира, чтобы никогда не было войны, а для себя — терпения, поскольку я очень эмоциональная и часто бываю вспыльчивой.
Назовите строчку из русской попсы, которая могла бы стать вашим девизом по жизни.
Потап: Есть такой знаменитый очень попсовый дуэт Потап и Настя. Так вот наш девиз — их строчка: «Жизнь — такая штука, может всякое случится, но не измеряй любовь в условных единицах».
Дайте совет начинающим музыкантам. Каких ошибок нельзя допускать, чтобы стать таким же успешным и знаменитым, как ваш дуэт?
Потап: Не слушать ничьих советов! Допускать ошибки и попадать в нелепые ситуации! Главное, не становиться серой массой, не стоять на месте и не оставаться в стороне и идти только вперед!
Как вам Тюмень? У нас «всё пучком»?
— Потап: Тюмень — большой красивый город. Нам он очень понравился. Проезжая по нему, увидел красивых женщин, даже пацанчиков во дворах с пивком! Уже на концерте пообщался с тюменцами, которые, кстати, нас прекрасно встретили! Здесь очень открытые, вежливые люди.
Материал подготовил Антон Сакерин