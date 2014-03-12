Потап и Настя: В Тюмени красивые женщины и пацанчики с пивком

Потап: Как-то раз во время каникул я с родителями был на даче в Киевской области. Гулял по улице, и мимо меня проезжал дедушка на возе, заваленном сеном. Он сказал, что едет на поле за травой, а я, забравшись на сено, уехал с ним. Родители подняли жуткую панику и на протяжении двух дней искали меня, а я беспечно косил траву с этим мужчиной.