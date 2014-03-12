Детей научат делать скворечники

На занятиях опытный мастер расскажет, каким должен быть дом для скворцов, из каких материалов он изготавливается и, конечно же, как собственноручно соорудить свой шедевр.
Все работы, которые изготовят на мастер-классах, будут выставлены в центре, а потом любой желающий может забрать их к себе на дачу или в загородный дом, чтобы повесить их для крылатых друзей.
Акцию «Каждой птице нужен дом» помогает проводить детский морской центр «Алый парус» и агентство креативных технологий «Рыжий кот».
Записаться на участие в мастер-классах нужно заранее по телефону 51-71-26.
Пять лучших работ примут участие в городском проекте «День птиц», который ежегодно проходит в нашем городе.