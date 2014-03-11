Тюмень принимала столичных целительниц

Три тысячи пиявок прибыли самолетом из Москвы в адрес ООО «АТД на Широтной», еще триста — поступили для ООО «Меркурий». На них были представлены необходимые сопроводительные документы, и инспектора Россельхознадзора дали «добро» на ввоз столичных целительниц в регион.
В дальнейшем пиявки будут использованы в гирудотерапии, которая применяется при лечении тромбофлебитов, гипертонии, прединсультных состояний и множества других заболеваний. Гирудотерапевты работают только с медицинскими пиявками, выращиваемыми на биофабриках в специальных условиях. «Они получают специальный сертификат соответствия, и только после этого могут поступать в лечебные центры», — сообщают в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.