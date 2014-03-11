Тюмень принимала столичных целительниц

В дальнейшем пиявки будут использованы в гирудотерапии, которая применяется при лечении тромбофлебитов, гипертонии, прединсультных состояний и множества других заболеваний. Гирудотерапевты работают только с медицинскими пиявками, выращиваемыми на биофабриках в специальных условиях. «Они получают специальный сертификат соответствия, и только после этого могут поступать в лечебные центры», — сообщают в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.