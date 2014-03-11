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Тюмень принимала столичных целительниц

11 марта 2014, 09:07
Экзотический груз стал объектом досмотра специалистов Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО перед мартовским праздником — в Тюмень прибыли пиявки.

Три тысячи пиявок прибыли самолетом из Москвы в адрес ООО «АТД на Широтной», еще триста — поступили для ООО «Меркурий». На них были представлены необходимые сопроводительные документы, и инспектора Россельхознадзора дали «добро» на ввоз столичных целительниц в регион.

В дальнейшем пиявки будут использованы в гирудотерапии, которая применяется при лечении тромбофлебитов, гипертонии, прединсультных состояний и множества других заболеваний. Гирудотерапевты работают только с медицинскими пиявками, выращиваемыми на биофабриках в специальных условиях. «Они получают специальный сертификат соответствия, и только после этого могут поступать в лечебные центры», — сообщают в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

#Новости#Россельхознадзор#Медицина#Грузы#Женя#Общество
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