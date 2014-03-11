«Тебя осуждают в «Курицах Тюмени»: волна спама в соцсети

Девушкам предлагают узнать, как именно их обсуждают в группе «ВКонтакте», а для этого — перейти на неизвестный ресурс по сокращенной ссылке. Сообщения с таким содержанием публикуют в качестве комментария к видеозаписям тюменок. Ссылка ведет на сайт-клон «ВКонтакте»: http://vkankakte.ru/. Если доверчивые тюменки введут свой логин и пароль, то большая вероятность, что их аккаунт окажется в руках мошенников.
Скриншот таких комментариев распространяют в соцсети с предупреждением: «Мы хотим предостеречь Вас от подобного рода сообщений. Никогда не переходите по подобным ссылкам, даже если это вам отправили ваши друзья. Подозрительные ссылки ведут к тому, чтобы взломать вашу учетную запись и воспользоваться дальнейшей рассылкой подобных спам-сообщений. Репостите это сообщение, дабы не попасться в лапы злоумышленников!»
Напомним, что сейчас материалами проверки скандального сообщества занимается региональное управление Следственного комитета РФ. Проверка показала, что на странице сообщества «Курицы Тюмени» в соцсети «ВКонтакте» размещается «негативная информация о частной жизни тюменок, публикуются фото девушек и оскорбительные комментарии к ним». Решается вопрос об уголовном преследовании лиц, виновных в незаконном собирании или распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну.