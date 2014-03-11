«Тебя осуждают в «Курицах Тюмени»: волна спама в соцсети

Девушкам предлагают узнать, как именно их обсуждают в группе «ВКонтакте», а для этого — перейти на неизвестный ресурс по сокращенной ссылке. Сообщения с таким содержанием публикуют в качестве комментария к видеозаписям тюменок. Ссылка ведет на сайт-клон «ВКонтакте»: http://vkankakte.ru/. Если доверчивые тюменки введут свой логин и пароль, то большая вероятность, что их аккаунт окажется в руках мошенников.