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Еще два тюменца взяли золото и серебро Паралимпиады

11 марта 2014, 13:37
Россия продолжает лидировать в медальном зачете Паралимпийских игр в Сочи. На сегодняшний день в копилке наших спортсменов по семь золотых и бронзовых и 11 серебряных медалей.

В понедельник золото выиграли лыжники Рушан Миннегулов и тюменка Елена Ремизова, серебро — горнолыжница Александра Францева, лыжники Станислав Чохлаев, также наш земляк, и Михалина Лысова, бронзу — лыжники Владислав Лекомцев и Анна Миленина, пишет «Советский Спорт». Сегодня 11-ю серебряную медаль в дистанции на 10 километров завоевала биатлонистка Светлана Коновалова.

Напомним, что в первый день Паралимпиады отличились еще два тюменских спортсмена. Серебряные награды достались биатлонистам Юлии Будалеевой (6 км, с нарушением зрения) и Николаю Полухину (7,5 км, с нарушением зрения). Таким образом, без наград пока остается наш пятый лыжник Александр Артемов. Но до окончания Паралимпиады еще пять дней, а значит у Александра еще есть все шансы на победу.

Фото с сайта tvc.ru

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