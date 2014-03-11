Еще два тюменца взяли золото и серебро Паралимпиады

Напомним, что в первый день Паралимпиады отличились еще два тюменских спортсмена. Серебряные награды достались биатлонистам Юлии Будалеевой (6 км, с нарушением зрения) и Николаю Полухину (7,5 км, с нарушением зрения). Таким образом, без наград пока остается наш пятый лыжник Александр Артемов. Но до окончания Паралимпиады еще пять дней, а значит у Александра еще есть все шансы на победу.