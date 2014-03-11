Еще два тюменца взяли золото и серебро Паралимпиады

В понедельник золото выиграли лыжники Рушан Миннегулов и тюменка Елена Ремизова, серебро — горнолыжница Александра Францева, лыжники Станислав Чохлаев, также наш земляк, и Михалина Лысова, бронзу — лыжники Владислав Лекомцев и Анна Миленина, пишет «Советский Спорт». Сегодня 11-ю серебряную медаль в дистанции на 10 километров завоевала биатлонистка Светлана Коновалова.
Напомним, что в первый день Паралимпиады отличились еще два тюменских спортсмена. Серебряные награды достались биатлонистам Юлии Будалеевой (6 км, с нарушением зрения) и Николаю Полухину (7,5 км, с нарушением зрения). Таким образом, без наград пока остается наш пятый лыжник Александр Артемов. Но до окончания Паралимпиады еще пять дней, а значит у Александра еще есть все шансы на победу.
Фото с сайта tvc.ru