Проголосуй за лучший женский hand made в Тюмени

На праздничную страницу тюменские умелицы загрузили больше 50 работ. Среди них — и декупаж, и вязаная одежда, и вышитые картины, и корзины из газет, и цветы из декоративной проволоки, и многое другое.
Из более полусотни работ жюри, в которое вошли представители редакции и магазина La бусина, выбрало 10 лучших. Помогите нам выбрать из них три, авторы которых получат подарочные сертификаты от спонсора конкурса на сумму 2000, 1500 и 1000 рублей.
Голосование пройдет с 9 по 12 марта включительно.
1. Куколка-пчелка
«Одна из моих кукол. Люблю творить. Когда из кусочка пластика, цветных лоскутков и бусинок рождается человечек. Со своим характером и своей историей. Вот это „Пчелка“. Она кокетка и хозяюшка. Всегда в работе, но и о себе любимой не забывает!»
2. Браслет из полимерной глины
«Эти бусы-браслет — самые любимые из тех, что я когда-либо делала. Наверное, потому, что готовились они очень долго. Особенно горжусь миндалем — получился очень похожим на настоящий».
3. Чашка-непроливайка
«Чашечка-непроливашечка! Дарит счастье в дом».
4. Выжигание по дверце шкафчика
«Совместное творение меня и папы. Папа сделал дверки на кухню, а я выжигала рисунок. Это моя первая масштабная работа выжигателем, а до этого держала его в руках два раза на простеньких картинках. Мои дверцы для шкафчика на кухню заслуживают поощрения. И посмотрите, как красуется кошка на фоне виноградных листьев!»
5. Роза из бисера
«Материалы: разноцветный бисер, проволока, мулине».
6. Игрушки-зайки
«Эта парочка — мои первые самодельные игрушки! Я навязала их достаточное количество в прошлом году к новогодним праздникам для своих друзей. Эх, зайки мои!!!»
7. Украшение-воротник
«Люблю я бусины, и ничего со мной не поделаешь, когда я беру их в руки со мной происходит какая-то магия, я просто начинаю представлять, как выглядит готовое украшение. Я изготавливаю бижутерию из бисера и бусин».
8. Жгут из бисера
«Жгут из бисера, связан простым крючком. Узор не по схеме, из головы. Подарен».
9. Фиолетовые украшения
«Первый опыт в создании украшений такого типа. Процесс очень увлекательный, а ощущения при виде готового изделия просто не передать словами! Творите и пробуйте что-то новое без страха, что может не получиться!»
10. Вышитая картина
«„Снег кружится… летает. летает…“, какая же все-таки красота — старый заснеженный город, как-будто из сказки… И мне очень хочется, чтобы эта сказка стала реальностью, а зимней или летней, не так уж важно. На фото — „Зимняя Вена“, вышивка крестом. размер картины 40*60 см».
Спонсор конкурса — магазин товаров для рукоделия «La Бусина», который находится по адресу Профсоюзная, 70. Здесь вы найдете стразы, бисер (Чехия, Япония), фурнитуру для бижутерии (США, Индия, Россия), керамику, натуральные камни (аметист, родонит и другие), бусины из прозрачного стекла и многое другое. La бусина — настоящий рай для рукодельниц!