Проголосуй за лучший женский hand made в Тюмени

«Совместное творение меня и папы. Папа сделал дверки на кухню, а я выжигала рисунок. Это моя первая масштабная работа выжигателем, а до этого держала его в руках два раза на простеньких картинках. Мои дверцы для шкафчика на кухню заслуживают поощрения. И посмотрите, как красуется кошка на фоне виноградных листьев!»