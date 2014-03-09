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Проголосуй за лучший женский hand made в Тюмени

9 марта 2014, 17:45
Тюменские мастерицы в течение недели присылали свои лучшие работы на конкурс женского hand made, который в преддверии 8 Марта организовал интернет-портал NashGorod.ru и магазин товаров для рукоделия La бусина (Профсоюзная, 70).
Сюжет
Тюмень

На праздничную страницу тюменские умелицы загрузили больше 50 работ. Среди них — и декупаж, и вязаная одежда, и вышитые картины, и корзины из газет, и цветы из декоративной проволоки, и многое другое.

Из более полусотни работ жюри, в которое вошли представители редакции и магазина La бусина, выбрало 10 лучших. Помогите нам выбрать из них три, авторы которых получат подарочные сертификаты от спонсора конкурса на сумму 2000, 1500 и 1000 рублей.

Голосование пройдет с 9 по 12 марта включительно.

1. Куколка-пчелка

«Одна из моих кукол. Люблю творить. Когда из кусочка пластика, цветных лоскутков и бусинок рождается человечек. Со своим характером и своей историей. Вот это „Пчелка“. Она кокетка и хозяюшка. Всегда в работе, но и о себе любимой не забывает!»

2. Браслет из полимерной глины

«Эти бусы-браслет — самые любимые из тех, что я когда-либо делала. Наверное, потому, что готовились они очень долго. Особенно горжусь миндалем — получился очень похожим на настоящий».

3. Чашка-непроливайка

«Чашечка-непроливашечка! Дарит счастье в дом».

4. Выжигание по дверце шкафчика

«Совместное творение меня и папы. Папа сделал дверки на кухню, а я выжигала рисунок. Это моя первая масштабная работа выжигателем, а до этого держала его в руках два раза на простеньких картинках. Мои дверцы для шкафчика на кухню заслуживают поощрения. И посмотрите, как красуется кошка на фоне виноградных листьев!»

5. Роза из бисера

«Материалы: разноцветный бисер, проволока, мулине».

6. Игрушки-зайки

«Эта парочка — мои первые самодельные игрушки! Я навязала их достаточное количество в прошлом году к новогодним праздникам для своих друзей. Эх, зайки мои!!!»

7. Украшение-воротник

«Люблю я бусины, и ничего со мной не поделаешь, когда я беру их в руки со мной происходит какая-то магия, я просто начинаю представлять, как выглядит готовое украшение. Я изготавливаю бижутерию из бисера и бусин».

8. Жгут из бисера

«Жгут из бисера, связан простым крючком. Узор не по схеме, из головы. Подарен».

9. Фиолетовые украшения

«Первый опыт в создании украшений такого типа. Процесс очень увлекательный, а ощущения при виде готового изделия просто не передать словами! Творите и пробуйте что-то новое без страха, что может не получиться!»

10. Вышитая картина

«„Снег кружится… летает. летает…“, какая же все-таки красота — старый заснеженный город, как-будто из сказки… И мне очень хочется, чтобы эта сказка стала реальностью, а зимней или летней, не так уж важно. На фото — „Зимняя Вена“, вышивка крестом. размер картины 40*60 см».

Спонсор конкурса — магазин товаров для рукоделия «La Бусина», который находится по адресу Профсоюзная, 70. Здесь вы найдете стразы, бисер (Чехия, Япония), фурнитуру для бижутерии (США, Индия, Россия), керамику, натуральные камни (аметист, родонит и другие), бусины из прозрачного стекла и многое другое. La бусина — настоящий рай для рукодельниц!

#Новости#Тюмень#Hand made#Ирина#Культура
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