«Курицы Тюмени»: скандальному сообществу грозит прокурорская проверка

Венера Камалова — тюменка, которая была настолько шокирована появлением группы, что не смогла сидеть сложа руки и начала активную борьбу. «Об этой группе я узнала от знакомого в соцсетях, и была поражена. О девушках там говорят не как о людях, а как о функциях, как о машинах! Обсуждают, какие у них „опции“!» — возмущается Венера. У нее самой две дочери, и от мысли, что о них кто-то может выложить такую информацию, молодая мать в ужасе. А ведь в группе обсуждают не только взрослых девушек, но выкладывают фотографии и подростков, и женщин в возрасте; публикуют едва ли не домашние адреса и места работы. Конечно, далеко не все, что о девушках, не стесняясь в выражениях, пишут нечистоплотные тюменцы, правда. Какие-то фотографии с описаниями просто кочуют из одной подобной группы другую. Но есть, рассказывает Венера, и близкие к реальности факты, так что некоторые девушки стесняются подавать заявление в полицию.