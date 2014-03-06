«Курицы Тюмени»: скандальному сообществу грозит прокурорская проверка

Скандальную группу «Курицы Тюмени», в которой мужчины выкладывают фотографии и обсуждают личную жизнь якобы распутных землячек, проверит прокуратура. Поводом стала жалоба обыкновенной тюменки, которая была слишком возмущена происходящим, чтобы остаться в стороне.
Группа «Курицы Тюмени» открылась в социальной сети «ВКонтакте» около месяца назад. Под девизом «Выведем всех с** на чистую воду» в ней начали выкладывать частные, зачастую весьма откровенные фото девушек с грубыми комментариями. Прикрываются участники «благой целью»: «Поможем нам, мужчинам, сделать правильный выбор», правда тут же зачем-то пишут, что все истории вымышленные. Группа быстро набрала популярность — сейчас в ней почти 29 тысяч участников. Тех, кто возмущен таким способом тюменских молодых людей «бороться за нравственность», тоже немало.
Венера Камалова — тюменка, которая была настолько шокирована появлением группы, что не смогла сидеть сложа руки и начала активную борьбу. «Об этой группе я узнала от знакомого в соцсетях, и была поражена. О девушках там говорят не как о людях, а как о функциях, как о машинах! Обсуждают, какие у них „опции“!» — возмущается Венера. У нее самой две дочери, и от мысли, что о них кто-то может выложить такую информацию, молодая мать в ужасе. А ведь в группе обсуждают не только взрослых девушек, но выкладывают фотографии и подростков, и женщин в возрасте; публикуют едва ли не домашние адреса и места работы. Конечно, далеко не все, что о девушках, не стесняясь в выражениях, пишут нечистоплотные тюменцы, правда. Какие-то фотографии с описаниями просто кочуют из одной подобной группы другую. Но есть, рассказывает Венера, и близкие к реальности факты, так что некоторые девушки стесняются подавать заявление в полицию.
В отличие от многих горожан, Венера не просто возмутилась, а решила действовать, хотя в группе и не было информации о ней самой. Девушка связалась с депутатом из Якутска, где удалось добиться закрытия подобной группы, написала жалобу на сообщество в службу поддержки социальной сети (на жалобу, фактически, не отреагировали) и с помощью своего адвоката подала заявление в прокуратуру.
В заявлении Венеры есть обвинения в оскорблении и клевете, но в результате проверки владельцам группы может грозить еще и предъявление обвинений в вымогательстве и шантаже. Прейскурант такой: за удаление информации из группы нужно заплатить от 1000 рублей, за данные о том, кто «сдал» девушку — от 4 тысяч. Венера рассказывает историю: молодой человек, решивший заступиться за честь подруги, заплатил требуемые 5 тысяч рублей и получил ссылку на фейковую страницу, после чего его стали вынуждать выложить такую же сумму, чтобы у него самого не было неприятностей с репутацией.
Активная позиция Венеры Камаловой, конечно, не осталась без внимания авторов скандального сообщества. В социальной сети появился ее «клон» (теперь она якобы администратор скандальной группы), а в группе «Курицы Тюмени» — фотография. Правда, «борцы за нравственность» не нашли свидетельств порочного поведения и ограничились обвинениями в самопиаре и угрозами. «Да, я пою и занимаюсь танцами. Но делать пиар на чужом грязном белье?! Это же надо было такое придумать!», — поражается Венера.
Сейчас часть девушек, которых записали в «курицы», уже сами готовы подавать заявление в полицию. «По заявлению от потерпевших возможно возбуждение ст. 128 УК РФ (клевета), — комментируют в полиции. — Если за то, чтобы убрать информацию, требуют денежной компенсации, эти действия можно квалифицировать по ст. 163 УК РФ (вымогательство)».
Между тем, администрация «ВКонтакте», фактически, игнорирует жалобы на «Куриц Тюмени», а вот прокуратура Ленинского округ сработала оперативно: на этой неделе у Венеры Камаловой взяли дополнительные пояснения — проверка началась.