Кражи по-женски: наворовала шуб на 350 тысяч рублей

А 18 февраля рецидивистка заявилась в Тюменскую государственную медицинскую академию. Там она у одной из аудиторий похитила дубленку и сумку студентки, которая оставила свои вещи и зашла в аудиторию сдавать экзамен. С похищенными вещами Дымчевская попыталась выйти из академии, но была остановлена охранником. Он заподозрил неладное и вызвал полицию. Вскоре подошла и студентка и опознала свои вещи, отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.