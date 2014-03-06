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Кражи по-женски: наворовала шуб на 350 тысяч рублей

6 марта 2014, 11:33
Тюменку будут судить за кражи. 38-летняя Лариса Дымчевская предпочитала шубы, причем чужие. Три она стащила из гардероба лечебно-диагностического центра, еще одну — у продавца в торговом павильоне. Кроме того, она пыталась украсть дубленку и сумку у студентки медакадемии.
Сюжет
Тюмень

Ранее Лариса Дымчевская неоднократно была судима за имущественные преступления, но на путь исправления так и не встала.

22 января текущего года тюменка, находясь в одном из лечебно-диагностических центров, воспользовалась отсутствием гардеробщицы и похитила из гардеробной три норковых шубы общей стоимостью 240 тысяч рублей. 4 февраля Дымчевская в торговом павильоне украла у продавца шубу за 110 тысяч рублей, когда та ненадолго отлучилась с рабочего места.

А 18 февраля рецидивистка заявилась в Тюменскую государственную медицинскую академию. Там она у одной из аудиторий похитила дубленку и сумку студентки, которая оставила свои вещи и зашла в аудиторию сдавать экзамен. С похищенными вещами Дымчевская попыталась выйти из академии, но была остановлена охранником. Он заподозрил неладное и вызвал полицию. Вскоре подошла и студентка и опознала свои вещи, отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ходе следствия полицейские нашли похищенную у продавца шубу и вернули ей.

Лариса Дымчевская обвиняется по п. «в» ч.2 ст. 158 (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) и ч.3 ст. 30, п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Уголовное дело в ее отношении направлено в суд.

#Новости#Кражи#Тюмень#Таня#Происшествия
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