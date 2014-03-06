Кражи по-женски: наворовала шуб на 350 тысяч рублей

Ранее Лариса Дымчевская неоднократно была судима за имущественные преступления, но на путь исправления так и не встала.
22 января текущего года тюменка, находясь в одном из лечебно-диагностических центров, воспользовалась отсутствием гардеробщицы и похитила из гардеробной три норковых шубы общей стоимостью 240 тысяч рублей. 4 февраля Дымчевская в торговом павильоне украла у продавца шубу за 110 тысяч рублей, когда та ненадолго отлучилась с рабочего места.
А 18 февраля рецидивистка заявилась в Тюменскую государственную медицинскую академию. Там она у одной из аудиторий похитила дубленку и сумку студентки, которая оставила свои вещи и зашла в аудиторию сдавать экзамен. С похищенными вещами Дымчевская попыталась выйти из академии, но была остановлена охранником. Он заподозрил неладное и вызвал полицию. Вскоре подошла и студентка и опознала свои вещи, отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В ходе следствия полицейские нашли похищенную у продавца шубу и вернули ей.
Лариса Дымчевская обвиняется по п. «в» ч.2 ст. 158 (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) и ч.3 ст. 30, п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Уголовное дело в ее отношении направлено в суд.