За открытые люки никого не наказывают

Руководитель Департамента городского хозяйства Александр Шпиренко доложил о проблеме открытых чердаков и подвалов в жилых домах. Этот вопрос тоже отслеживается некорректно, и Александр Игоревич это признает: «486 проверок было в 2013 году. Протоколов по данной статье не было. Проверки были плановые с предупреждениями заранее. В 2013 году лишь одна была внеплановая проверка такого рода, в ходе которой не было выяснено крупных нарушений», — сказал он. С предупредительно-плановой работой, конечно, никаких утечек тепла из дома не обнаружить. Александр Моор потребовал и здесь грамотно наладить работу.