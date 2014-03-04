За открытые люки никого не наказывают

Люки закрыты — протоколов нет. Видимо, руководители управ не спешат наказывать сетевые организации, а именно в их ответственность входят люки и сети, за открытую опасность.
Как выяснилось, ни в управах, ни в департаменте дорожного хозяйства нет системной работы по наблюдению за люками. Подрядные организации, если замечают открытый люк, конечно, должны сообщить в службу заказчика соответствующей управы, но, если так и происходит, то, видимо, люк просто закрывают, не составляя протокол нарушения правил благоустройства.
Руководитель управы Ленинского округа Максим Афанасьев сообщил, что не так просто бывает найти владельца люка — это может быть водоканал, тепловые компании или связисты. «Сегодня санкция за открытый люк не велика — 2–5 тысяч рублей. Если ее увеличить, то мотивация сетевиков следить за люками будет выше, — высказался он. — С тех пор, как увеличили сумму штрафов за раскопки, в этих компаниях началось совсем другое движение».
«Я замечаю, что открыты чаще одни и те же люки. И не нужно мне говорить о том, что их владельцев вы не знаете. 4 протокола на управу за год — необъяснимо», — сказал глава администрации и потребовал выработать нормальный план работы по этому вопросу.
В теплый сезон на портал Nashgorod.ru чаще приходит информация от горожан об открытых люках. Напомним, в прошлом году прокуратура уже не раз сообщала о страшных случаях падения людей в люки и штрафах организациях-владельцам люков.
Информацию об открытых люках можно сообщить через специальную форму на сайте администрации города. Портал NashGorod.ru, в свою очередь, тоже призывает жителей присылать сообщения об отсутствии канализационных люков или ливневых решеток в редакцию через раздел «Проблемы нашего города».
Руководитель Департамента городского хозяйства Александр Шпиренко доложил о проблеме открытых чердаков и подвалов в жилых домах. Этот вопрос тоже отслеживается некорректно, и Александр Игоревич это признает: «486 проверок было в 2013 году. Протоколов по данной статье не было. Проверки были плановые с предупреждениями заранее. В 2013 году лишь одна была внеплановая проверка такого рода, в ходе которой не было выяснено крупных нарушений», — сказал он. С предупредительно-плановой работой, конечно, никаких утечек тепла из дома не обнаружить. Александр Моор потребовал и здесь грамотно наладить работу.