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За открытые люки никого не наказывают

4 марта 2014, 17:07
Открытые люки на дорогах и во дворах опасны для людей и машин. Но, как выяснилось сегодня на совещании с управами при главе администрации города, реального наказания за факт открытого люка никто не несет. В итоговом отчете за 2013 год одной из управ прозвучала цифра 4 протокола по люкам. Александр Моор негативно оценил такую работу.

Люки закрыты — протоколов нет. Видимо, руководители управ не спешат наказывать сетевые организации, а именно в их ответственность входят люки и сети, за открытую опасность.

Как выяснилось, ни в управах, ни в департаменте дорожного хозяйства нет системной работы по наблюдению за люками. Подрядные организации, если замечают открытый люк, конечно, должны сообщить в службу заказчика соответствующей управы, но, если так и происходит, то, видимо, люк просто закрывают, не составляя протокол нарушения правил благоустройства.

Руководитель управы Ленинского округа Максим Афанасьев сообщил, что не так просто бывает найти владельца люка — это может быть водоканал, тепловые компании или связисты. «Сегодня санкция за открытый люк не велика — 2–5 тысяч рублей. Если ее увеличить, то мотивация сетевиков следить за люками будет выше, — высказался он. — С тех пор, как увеличили сумму штрафов за раскопки, в этих компаниях началось совсем другое движение».

«Я замечаю, что открыты чаще одни и те же люки. И не нужно мне говорить о том, что их владельцев вы не знаете. 4 протокола на управу за год — необъяснимо», — сказал глава администрации и потребовал выработать нормальный план работы по этому вопросу.

В теплый сезон на портал Nashgorod.ru чаще приходит информация от горожан об открытых люках. Напомним, в прошлом году прокуратура уже не раз сообщала о страшных случаях падения людей в люки и штрафах организациях-владельцам люков.

Информацию об открытых люках можно сообщить через специальную форму на сайте администрации города. Портал NashGorod.ru, в свою очередь, тоже призывает жителей присылать сообщения об отсутствии канализационных люков или ливневых решеток в редакцию через раздел «Проблемы нашего города».

Руководитель Департамента городского хозяйства Александр Шпиренко доложил о проблеме открытых чердаков и подвалов в жилых домах. Этот вопрос тоже отслеживается некорректно, и Александр Игоревич это признает: «486 проверок было в 2013 году. Протоколов по данной статье не было. Проверки были плановые с предупреждениями заранее. В 2013 году лишь одна была внеплановая проверка такого рода, в ходе которой не было выяснено крупных нарушений», — сказал он. С предупредительно-плановой работой, конечно, никаких утечек тепла из дома не обнаружить. Александр Моор потребовал и здесь грамотно наладить работу.

#Новости#Канализационный люк#Колодцы люки#Женя#Общество
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