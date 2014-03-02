В России с 11 марта вырастут минимальные цены на водку, коньяк и бренди

До 1 августа минимальная розничная цена на водку будет 199 рублей за поллитровую бутылку (в настоящее время 170 рублей), после 1 августа — 220 рублей. Отпускная цена производителя до 1 августа будет не ниже 154 рублей (132 рубля в настоящее время), после 1 августа она повысится до 171 рубля. После вступления приказа в силу оптовики будут продавать водку по цене не ниже 162 рублей (138 рублей) за бутылку, после 1 августа — не ниже 179 рублей.
Минимальная розничная цена коньяка в 2014 году повышается до 322 рубля за бутылку 0,5 литра (в настоящее время 280 рублей), отпускная — 250 рублей (220 рублей), оптовая — 262 рубля (230 рублей) за бутылку. Цена бутылки бренди в рознице составляет минимум 293 рубля (250 рублей), у производителей — не ниже 228 рублей (196 рублей), у оптовиков — не менее 239 рублей (205 рублей).
Кроме того, Росалкогольрегулирование установило, что цена водки, разлитой в тару объемом выше 0,375 литра до 0,5 литра, будет равна цене водки в поллитровой бутылке.