В России с 11 марта вырастут минимальные цены на водку, коньяк и бренди

До 1 августа минимальная розничная цена на водку будет 199 рублей за поллитровую бутылку (в настоящее время 170 рублей), после 1 августа — 220 рублей. Отпускная цена производителя до 1 августа будет не ниже 154 рублей (132 рубля в настоящее время), после 1 августа она повысится до 171 рубля. После вступления приказа в силу оптовики будут продавать водку по цене не ниже 162 рублей (138 рублей) за бутылку, после 1 августа — не ниже 179 рублей.