На Украине объявлена всеобщая мобилизация

Совет национальной безопасности Украины вечером 1 марта распорядился привести войска в полную боевую готовность и обеспечить охрану аэропортов, атомных электростанций и других стратегических объектов. В то же время в украинском МИДе подчеркнули, что власти страны выступают исключительно за мирное урегулирование конфликта. Внешнеполитическое ведомство обратилось к странам Евросоюза, США и НАТО с просьбой «рассмотреть использование всех возможностей» для защиты территориальной целостности суверенитета Украины, украинского народа и ядерных объектов на территории страны под угрозой возможного военного вторжения со стороны России.