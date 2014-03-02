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На Украине объявлена всеобщая мобилизация

2 марта 2014, 09:41
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) приказал начать мобилизацию на всей территории страны. Об этом написал в ночь на 2 марта на своей странице в Facebook представитель «Батькивщины», комендант «Евромайдана» Андрей Парубий, занимающий пост секретаря СНБО.

Парубий подтвердил, что военнообязанным направляют повестки, призывающие прийти в военкоматы утром в воскресенье, 2 марта.

Совет национальной безопасности Украины вечером 1 марта распорядился привести войска в полную боевую готовность и обеспечить охрану аэропортов, атомных электростанций и других стратегических объектов. В то же время в украинском МИДе подчеркнули, что власти страны выступают исключительно за мирное урегулирование конфликта. Внешнеполитическое ведомство обратилось к странам Евросоюза, США и НАТО с просьбой «рассмотреть использование всех возможностей» для защиты территориальной целостности суверенитета Украины, украинского народа и ядерных объектов на территории страны под угрозой возможного военного вторжения со стороны России.

Российские чиновники ранее заявили, что решение об использовании военного контингента на территории Украины пока не принято. Председатель Госдумы Сергей Нарышкин заявил, что Россия готова применить военную силу, если Украина, в свою очередь, применит силу против мирных граждан в Крыму или в восточных областях страны.

1 марта Совет Федерации разрешил президенту РФ Владимиру Путину ввести на территорию Украины войска, чтобы защитить находящихся там российских граждан и военнослужащих. Это решение вызвало критику со стороны ООН и НАТО, а также представителей стран Евросоюза и США.

#Новости#Вооруженные силы#Россия#Украина#Таня#Политика
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