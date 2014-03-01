nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Путин попросил у сенаторов разрешения на ввод войск в Крым

1 марта 2014, 20:18
Президент России Владимир Путин в субботу обратился к Совету Федерации за разрешением об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины. Текст обращения опубликован на официальном сайте главы государства.

В обращении говорится, что это сделано в связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, угрозой жизни граждан Российской Федерации и личного состава воинского контингента Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцирующихся в Крыму в соответствии с международным договором.

Главнокомандующий попросил разрешения ввести войска до нормализации общественно-политической обстановки на Украине.

Ранее с обращением к главе государства выступили обе палаты российского парламента, которые попросили принять меры для стабилизации ситуации в Крыму. При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что сенаторы допускают возможность ввода ограниченного контингента российских войск в Крым для обеспечения безопасности Черноморского флота РФ и находящихся там россиян.

Согласно российскому законодательству, для решения вопроса о направлении ограниченного контингента за рубеж глава государства обращается к верхней палате парламента, и та на своем заседании принимает соответствующее решение.

Утром в субботу новый премьер-министр Крыма Сергей Аксенов также обратился к президенту России с просьбой об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории автономной республики. В администрации Владимира Путина пообещали, что Россия «не оставит без внимания» это обращение.

Вечером 28 февраля исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов обвинил Россию в попытке аннексировать Крым и потребовал вывести якобы находящиеся там российские войска с территории автономии. В свою очередь президент США Барак Обама на брифинге в Белом доме заявил, что США обеспокоены сообщениями о передвижениях российских войск на полуострове, и предостерег Россию от военного вторжения в Крым. При этом Госдепартамент США заявил, что все, что знают американские власти, они получают из открытых источников, и собственной информации о российских войсках в Крыму у них нет.

#Новости#Вооруженные силы#Крым#Украина#Владимир Путин#Таня#Политика
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25