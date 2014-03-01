Путин попросил у сенаторов разрешения на ввод войск в Крым

В обращении говорится, что это сделано в связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, угрозой жизни граждан Российской Федерации и личного состава воинского контингента Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцирующихся в Крыму в соответствии с международным договором.
Главнокомандующий попросил разрешения ввести войска до нормализации общественно-политической обстановки на Украине.
Ранее с обращением к главе государства выступили обе палаты российского парламента, которые попросили принять меры для стабилизации ситуации в Крыму. При этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что сенаторы допускают возможность ввода ограниченного контингента российских войск в Крым для обеспечения безопасности Черноморского флота РФ и находящихся там россиян.
Согласно российскому законодательству, для решения вопроса о направлении ограниченного контингента за рубеж глава государства обращается к верхней палате парламента, и та на своем заседании принимает соответствующее решение.
Утром в субботу новый премьер-министр Крыма Сергей Аксенов также обратился к президенту России с просьбой об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории автономной республики. В администрации Владимира Путина пообещали, что Россия «не оставит без внимания» это обращение.
Вечером 28 февраля исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов обвинил Россию в попытке аннексировать Крым и потребовал вывести якобы находящиеся там российские войска с территории автономии. В свою очередь президент США Барак Обама на брифинге в Белом доме заявил, что США обеспокоены сообщениями о передвижениях российских войск на полуострове, и предостерег Россию от военного вторжения в Крым. При этом Госдепартамент США заявил, что все, что знают американские власти, они получают из открытых источников, и собственной информации о российских войсках в Крыму у них нет.