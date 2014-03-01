Путин попросил у сенаторов разрешения на ввод войск в Крым

Вечером 28 февраля исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов обвинил Россию в попытке аннексировать Крым и потребовал вывести якобы находящиеся там российские войска с территории автономии. В свою очередь президент США Барак Обама на брифинге в Белом доме заявил, что США обеспокоены сообщениями о передвижениях российских войск на полуострове, и предостерег Россию от военного вторжения в Крым. При этом Госдепартамент США заявил, что все, что знают американские власти, они получают из открытых источников, и собственной информации о российских войсках в Крыму у них нет.