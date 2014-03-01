Факел паралимпиады в Тюмени несли 30 человек

В Тюмени паралимпийский огонь зажгли во время театрализованного представления по мотивам сказки «Конек-Горбунок» — искра была получена от пера сказочной жар-птицы.
Факелоносцами в Тюменской области стали 30 человек, среди них — паралимпиец Любовь Васильева, организатор районных, областных и межрегиональных спартакиад среди инвалидов Андрей Толстов, члены тюменской региональной федерации спорта слепых, призеры чемпионатов России и Тюменской области Станислав Зайцев и Александр Завьялов, мастер спорта по легкой атлетике (спорт глухих) Даниил Баганов. Ярким завершением городского этапа стало зажжение Чаши Огня от Факела финального факелоносца — им стал Андрей Бердюгин.
Общая протяженность маршрута в Тюменской области составила 3,4 километра. По пути факелоносцев встречали и приветствовали тюменцы с растяжками и флажками, залпами дымовых шашек, воздушными шарами и стаей сизокрылых голубей. На Цветном бульваре развернулись русские народные гулянья, сообщили в пресс-службе губернатора области.
Эстафета Паралимпийского огня «Сочи 2014» станет самой инновационной и необычной за всю историю Паралимпийских игр. Каждый день Паралимпийский огонь зажигается одновременно сразу в нескольких городах одного из федеральных округов России.
Способ зажжения Огня в каждом регионе будет меняться и удивлять, поскольку каждая Церемония зажжения огня уникальна — от лучей солнца, от молота и наковальни, из русской печи и даже от искры вулкана! Уникальность городского этапа заключается в способе зажжения Паралимпийского огня, сообщает служба коммуникаций эстафеты олимпийского и паралимпийского огня.
Завершится эстафета церемонией открытия Паралимпийских игр на стадионе «Фишт» 7 марта 2014 года.