Факел паралимпиады в Тюмени несли 30 человек

Способ зажжения Огня в каждом регионе будет меняться и удивлять, поскольку каждая Церемония зажжения огня уникальна — от лучей солнца, от молота и наковальни, из русской печи и даже от искры вулкана! Уникальность городского этапа заключается в способе зажжения Паралимпийского огня, сообщает служба коммуникаций эстафеты олимпийского и паралимпийского огня.