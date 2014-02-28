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Эстафета паралимпийского огня: дороги закрывают

28 февраля 2014, 09:05
Напоминаем, что сегодня, 28 февраля, в центре Тюмени будет временно ограничено движение транспорта в связи с проведением Эстафеты паралимпийского огня «Сочи-2014».
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Тюмень

Эстафета стартует в 14 часов 15 минут от Тюменского технопарка, пройдет по улице Республики до улицы Первомайской и завершится около 16 часов на Цветном бульваре, сообщают пресс-службы ГИБДД и администрации города.

Движение транспорта будет поэтапно ограничиваться по улицам Республики и Первомайской по мере следования эстафеты. Движение по улицам Мельникайте, Холодильной, Профсоюзной будет осуществляться непрерывно и прекращаться только непосредственно при прохождении колонны. Улица Орджоникидзе на участке от улицы Ленина до улицы Герцена будет закрыта для движения транспорта с 7 до 16 часов.

Движение общественного транспорта будет осуществляться в обычном режиме.

Госавтоинспекция города Тюмени призывает жителей и гостей областной столицы отнестись с пониманием к временным ограничениям в движении и при возможности воздержаться от поездок в этот день, а также не парковать автомобили на проезжих частях дорог, по которым пролегает маршрут эстафеты, и близлежащих улицах. Ближайшие к месту проведения мероприятия парковки: около ТРЦ «Тюменский ЦУМ», ТЦ «Галерея вояж», ТЦ «Калинка», областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева.

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