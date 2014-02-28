Эстафета паралимпийского огня: дороги закрывают

Госавтоинспекция города Тюмени призывает жителей и гостей областной столицы отнестись с пониманием к временным ограничениям в движении и при возможности воздержаться от поездок в этот день, а также не парковать автомобили на проезжих частях дорог, по которым пролегает маршрут эстафеты, и близлежащих улицах. Ближайшие к месту проведения мероприятия парковки: около ТРЦ «Тюменский ЦУМ», ТЦ «Галерея вояж», ТЦ «Калинка», областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева.