Эстафета паралимпийского огня: дороги закрывают

Эстафета стартует в 14 часов 15 минут от Тюменского технопарка, пройдет по улице Республики до улицы Первомайской и завершится около 16 часов на Цветном бульваре, сообщают пресс-службы ГИБДД и администрации города.
Движение транспорта будет поэтапно ограничиваться по улицам Республики и Первомайской по мере следования эстафеты. Движение по улицам Мельникайте, Холодильной, Профсоюзной будет осуществляться непрерывно и прекращаться только непосредственно при прохождении колонны. Улица Орджоникидзе на участке от улицы Ленина до улицы Герцена будет закрыта для движения транспорта с 7 до 16 часов.
Движение общественного транспорта будет осуществляться в обычном режиме.
Госавтоинспекция города Тюмени призывает жителей и гостей областной столицы отнестись с пониманием к временным ограничениям в движении и при возможности воздержаться от поездок в этот день, а также не парковать автомобили на проезжих частях дорог, по которым пролегает маршрут эстафеты, и близлежащих улицах. Ближайшие к месту проведения мероприятия парковки: около ТРЦ «Тюменский ЦУМ», ТЦ «Галерея вояж», ТЦ «Калинка», областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева.