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Предприятиям-должникам отключают газ

27 февраля 2014, 14:16
В Тюмени начались мероприятия по ограничению поставок газа предприятиям-должникам коммунального комплекса, поскольку с начала года ряд этих предприятий почему-то копят долги. 4 предприятия уже частично ограничены в поставках газа.

На 26 февраля 2014 года общая сумма долга перед поставщиком газа ЗАО «Газпром межрегионгаз Север» составляет 107,6 млн рублей, сообщают в газовой компании.

Список неплательщиков возглавили ОАО «Автотеплотехник» — 22,2 млн. рублей, МП «Заводоуковское ЖКХ» — 19,3 млн. рублей; МУП ЖКХ Казанского района — 4,9 млн. рублей.

«Данные предприятия систематически нарушают платежную дисциплину, — комментирует ситуацию директор филиала ЗАО „Газпром межрегионгаз Север“ в Тюменской области Сергей Семенов. — Предприятия-должники, а так же руководство муниципальных образований неоднократно были предупреждены о необходимости погашения задолженности. Однако вопрос оплаты не решен, в связи с чем поставщик вынужден ввести процедуру ограничения поставок газа».

На сегодняшний день на 75% ограничены сразу несколько предприятий:

— ОАО «Сервис» (Исетский район) — задолженность более 6,5 млн. рублей;

— МП «Стройсервис» (Ярковский район) — задолженность 7, 3 млн. рублей;

— МУП ЖКХ «Успенское» (Тюменский район) — задолженность 1,1 млн. рублей;

— ООО ПГСК (Тюменский район) — задолженность около полумиллиона рублей.

Кроме того, с ряда предприятий-должников поставщик намерен взыскивать задолженность за поставленный газ в принудительном порядке путем обращения с исковыми заявлениями в арбитражные суды. При этом ко взысканию будут предъявлены проценты за пользование чужими денежными средствами и прочие расходы, понесенные поставщиком по вводу санкций ограничения (прекращения) поставки газа.

#Новости#Газпром межрегионгаз Север#Поставка газа#Нефть и газ#Женя#Общество
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