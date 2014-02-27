Предприятиям-должникам отключают газ

Кроме того, с ряда предприятий-должников поставщик намерен взыскивать задолженность за поставленный газ в принудительном порядке путем обращения с исковыми заявлениями в арбитражные суды. При этом ко взысканию будут предъявлены проценты за пользование чужими денежными средствами и прочие расходы, понесенные поставщиком по вводу санкций ограничения (прекращения) поставки газа.