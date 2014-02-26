Прививка сделала малыша инвалидом

7 августа 2009 года в Ишиме в родильном отделении областной больницы № 4 20-летняя мама родила своего сына-первенца. На третьи сутки после рождения малышу была проведена БЦЖ-вакцинация (против туберкулеза). Как рассказывают в ишимской прокуратуре, спустя год родители обнаружили, что мальчик при попытке ходьбы в ходунках перестал опираться на правую ножку. Проведенные обследования показали, что у него туберкулезный правосторонний коксит тазобедренного сустава. В январе 2011 года мальчику сделали операцию, а в апреле того же года признали инвалидом.