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Прививка сделала малыша инвалидом

26 февраля 2014, 09:35
Ишимская больница заплатит 800 тысяч рублей за то, что осложнения от прививки сделали малыша инвалидом.

7 августа 2009 года в Ишиме в родильном отделении областной больницы № 4 20-летняя мама родила своего сына-первенца. На третьи сутки после рождения малышу была проведена БЦЖ-вакцинация (против туберкулеза). Как рассказывают в ишимской прокуратуре, спустя год родители обнаружили, что мальчик при попытке ходьбы в ходунках перестал опираться на правую ножку. Проведенные обследования показали, что у него туберкулезный правосторонний коксит тазобедренного сустава. В январе 2011 года мальчику сделали операцию, а в апреле того же года признали инвалидом.

В декабре минувшего года молодая мать обратилась в Ишимский городской суд с иском к больнице о компенсации морального вреда. Представитель Ишимской межрайонной прокуратуры поддержал заявительницу и дал заключение об удовлетворении ее требований.

В суде установили: заболевание у малыша имело туберкулезную природу и развилось как осложнение БЦЖ-вакцинации, выполненной в родильном отделении. Между тем, согласно закону об иммунопрофилактике, граждане имеют право на получение от медицинских работников полной и объективной информации о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них, возможных поствакцинальных осложнениях. Молодой матери возможные осложнения при БЦЖ-вакцинации новорожденного ребенка разъяснены не были. Кроме того, у женщины имелась внутриутробная инфекция, что являлось противопоказанием для вакцинации ее ребенка.

Суд, рассмотрев дело, взыскал в пользу пострадавшего от вакцинации малыша 800 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

#Новости#Прокуратура#Ишим#Вакцинация#Медицина#Дарья#Общество
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