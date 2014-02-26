Прививка сделала малыша инвалидом

7 августа 2009 года в Ишиме в родильном отделении областной больницы № 4 20-летняя мама родила своего сына-первенца. На третьи сутки после рождения малышу была проведена БЦЖ-вакцинация (против туберкулеза). Как рассказывают в ишимской прокуратуре, спустя год родители обнаружили, что мальчик при попытке ходьбы в ходунках перестал опираться на правую ножку. Проведенные обследования показали, что у него туберкулезный правосторонний коксит тазобедренного сустава. В январе 2011 года мальчику сделали операцию, а в апреле того же года признали инвалидом.
В декабре минувшего года молодая мать обратилась в Ишимский городской суд с иском к больнице о компенсации морального вреда. Представитель Ишимской межрайонной прокуратуры поддержал заявительницу и дал заключение об удовлетворении ее требований.
В суде установили: заболевание у малыша имело туберкулезную природу и развилось как осложнение БЦЖ-вакцинации, выполненной в родильном отделении. Между тем, согласно закону об иммунопрофилактике, граждане имеют право на получение от медицинских работников полной и объективной информации о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них, возможных поствакцинальных осложнениях. Молодой матери возможные осложнения при БЦЖ-вакцинации новорожденного ребенка разъяснены не были. Кроме того, у женщины имелась внутриутробная инфекция, что являлось противопоказанием для вакцинации ее ребенка.
Суд, рассмотрев дело, взыскал в пользу пострадавшего от вакцинации малыша 800 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.