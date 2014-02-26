Дмитрий Понкратов: Чтобы покупатель был доволен, нужно поднимать планку все выше и выше

Основная головная боль у всех покупателей (хотя это уже миф) — на машины нет запчастей. На самом деле поставка запчастей на китайские автомобили осуществляется так же, как и на корейские бренды. Просто дело в том, что наша основная целевая аудитория — это люди, пересевшие на китайские автомобили с российских. Они привыкли покупать запчасти в магазинах. На все современные иномарки в наличии запчастей нет ни у кого. Ты приходишь, конкретно под себя заказываешь запчасть, и тебе ее привозят. У нас ситуация такая же, но вдобавок мы стараемся держать большой склад в наличии для того, чтобы человек пришел, не пугался отсутствия запчастей, а купил, что ему нужно и спокойно ушел. Приходится выделять огромные средства для того, чтобы поддерживать этот склад. Также мы стараемся держать в наличии всю кузовщину. Это огромный ассортимент по модельному ряду. Все держать в наличии, к сожалению, сложно. Какие-то вещи приходится заказывать, но мы стараемся, чтобы основные детали все-таки были всегда в наличии, те же расходные материалы.