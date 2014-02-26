«Богини» научат рукодельничать и покажут, на что способны

Афродиты, Артемиды, Афины, Деметры и другие представители древней мифологии появятся на 4 этаже ТГК «Магеллан». Вопреки общепринятому мнению боги и богини обожгут керамические горшки, научат гончарному делу, проведут мастер-классы по различным видам рукоделия.
Посетителей ждут витражная роспись стекла, изделия для интерьера и украшения: подвески, колье, серьги, брошки из металлизированных натуральных листьев, цветов, веточек, выполненных по технологии электроформинга. Мастерицы испекут удивительные расписные пряники.
Тюменцы смогут приобрести объемные картины из картона, глиняные вазы, изделия с вышивкой, цветы из ткани, тильды, игрушки, сувениры и многое другое от полусотни мастеров и мастериц из разных городов. Помимо тюменцев, свои работы покажут гости из Тобольска, Кургана, Заводоуковска, Екатеринбурга.
На ярмарке можно будет увидеть бравых молодцев в доспехах из разных ролевых клубов: КИФиРИ (клуб исторического фехтования и ролевых игр), клуба «Легион» и т.д.
С богами, богинями, рыцарями и со всеми, чьи костюмы понравятся, можно будет сфотографироваться. По ярмарке будут проводить экскурсии, чтобы познакомить с разными видами рукоделия. Гид расскажет о тильдах, чердачной игрушке, о скрапбукинге, фьюзинге и многом другом.
А еще посетители будут сами оценивать работу мастера-рукодельника и назначить за нее свою цену. Эта акция носит название «Оцени и возьми». Она была опробована на предновогодней ярмарке, и вот уже третий раз организаторы пытаются внедрить этот опыт. Люди боятся либо переоценить, либо недооценить работы.
«А ценить ручной труд нужно. По условиям акции после покупки нужно подойти к мастеру и поблагодарить его. Желающие приобрести что-либо „на халяву“, конечно, всегда находятся, но посмотреть после этого в глаза мастеру решаются немногие», — отмечают организаторы.
Для мастеров и гостей на ярмарке «Богини» будет организован «фримаркет» — отдельный стол, где можно обмениваться материалами для рукоделия. Условия просты: приносишь свои ненужные материалы — можешь взять со стола то, что понравится.
Ярмарка «Богини» пройдет в ТГК «Магеллан» 1–2 марта с 10.00 до 20.00. Телефоны для справок: 944–233, 8-906-873-96-86. Подробнее http://vk.com/evenan2.