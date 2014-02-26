«Богини» научат рукодельничать и покажут, на что способны

А еще посетители будут сами оценивать работу мастера-рукодельника и назначить за нее свою цену. Эта акция носит название «Оцени и возьми». Она была опробована на предновогодней ярмарке, и вот уже третий раз организаторы пытаются внедрить этот опыт. Люди боятся либо переоценить, либо недооценить работы.