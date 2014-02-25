«Оптимизация культуры» не заденет музыкальные школы

Как стало известно около месяца назад, в Ишиме появилась инициатива слить в одно учреждение несколько учебных центров: две музыкальные школы и детский центр «Мир музыки». «Часть сотрудников уволят, остальные разделят их нагрузку» — такие опасения, в частности, вызвало в городе это известие
NashGorod.ru поинтересовался у Юлии Шакурской, действительно ли объединение произойдет, и если да — является ли оно частью общерегиональной тенденции?
«Из Ишима, действительно, поступало такое предложение, но из тех документов, которые они представили, не было ясно, есть ли от этого какой-то эффект, — прокомментировала Шакурская. По ее словам, сейчас вопрос еще не решен: инициаторов попросили дать более подробные комментарии. «Самое главное, чтобы был какой-то экономический эффект, а оказание образовательных услуг для населения не прекращалось», — подчеркнула она.
Директор департамента рассказала и еще об одном похожем случае: в конце прошлой недели из Ялуторовска сообщили о желании объединить музыкальную школу с детским садом. Эта инициатива также не встретила горячего одобрения департамента. «Это странный конгломерат. Если они хотят активнее привлекать дошкольников, пусть занимаются с ними в вечернее время, развивают семейные проекты. Не обязательно для этого объединять два учреждения под крышей одного юридического лица».
В целом, уверяет Юлия Шакурская, тенденции к объединению музыкальных школ нет. А если отдельные инициативы и получат поддержку, то, вопреки опасениям ишимцев, на педагогах они негативно не скажутся. «При объединениях речь может идти только о сокращении, может быть, административно-управленческого персонала. Понятно, что ни педагогического, ни творческого коллектива сокращения не коснутся. Потому что на местах дефицит кадров, и так нерационально распоряжаться ими — неправильно».
Статистика, которую ведут в департаменте, показывает: в последнее время востребованность музыкальных школ выросла, так что идет работа по исследованию потребности в кадрах на местах, обсуждаются варианты, как обеспечить все школы необходимым количеством преподавателей. Один из вариантов — привлечение педагогов из соседних муниципалитетов, когда, например, учитель игры на духовых инструментах в начале недели преподает в Заводоусковске, а в конце — в Ялуторовске. В департаменте надеются, что такой вариант поможет решить проблему кадрового голода.
Наконец, Юлия Шакурская прокомментировала актуальное состояние цен на занятий в музыкальных школах (все в том же Ишиме они, по некоторым данным, с начала года выросли почти в два раза). По словам главы департамента, мониторинг, который проводится сейчас, показывает: средняя стоимость услуг музыкальных школ -750-900 рублей в месяц, на всех направлениях. «Конечно, бывают дополнительные занятия, индивидуальные, семейные, и цены на них могут варьироваться, но на основные услуги ясного повышения цен нет, и для изменения ситуации нет никаких предпосылок».
фото: inpress.ua