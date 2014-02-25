«Оптимизация культуры» не заденет музыкальные школы

Наконец, Юлия Шакурская прокомментировала актуальное состояние цен на занятий в музыкальных школах (все в том же Ишиме они, по некоторым данным, с начала года выросли почти в два раза). По словам главы департамента, мониторинг, который проводится сейчас, показывает: средняя стоимость услуг музыкальных школ -750-900 рублей в месяц, на всех направлениях. «Конечно, бывают дополнительные занятия, индивидуальные, семейные, и цены на них могут варьироваться, но на основные услуги ясного повышения цен нет, и для изменения ситуации нет никаких предпосылок».