Биатлонисты вывели Россию на первое место в медальном зачете Игр-2014

Мужская сборная России по биатлону, выиграв эстафету, вывела олимпийскую команду России на первое место в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Сочи. Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин преодолели дистанцию за один час, 12 минут и 15,9 секунды. Об этом сообщает официальный сайт Игр-2014.