Биатлонисты вывели Россию на первое место в медальном зачете Игр-2014

Мужская сборная России по биатлону, выиграв эстафету, вывела олимпийскую команду России на первое место в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Сочи.
Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин преодолели дистанцию за один час, 12 минут и 15,9 секунды. Об этом сообщает официальный сайт Игр-2014.
Второе место в эстафете заняли немцы, а третье — Австрия. Норвежцы, лидировавшие большую часть дистанции, заняли четвертую строчку.
Россияне выиграли первую золотую награду на олимпийских соревнованиях по биатлону. Ранее женская эстафетная команда завоевала серебро. Евгений Гараничев стал третьим в индивидуальной гонке, а Ольга Вилухина завоевала серебро в спринте.
Биатлонисты принесли России 11-ю золотую награду Игр-2014. Также российские олимпийцы завоевали 10 серебряных и восемь бронзовых наград. На втором месте в медальном зачете находится Норвегия, чьи спортсмены выиграли 11 золотых, пять серебряных и 11 бронзовых медалей.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости