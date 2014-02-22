nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Биатлонисты вывели Россию на первое место в медальном зачете Игр-2014

22 февраля 2014, 21:57
Мужская сборная России по биатлону, выиграв эстафету, вывела олимпийскую команду России на первое место в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Сочи. Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин преодолели дистанцию за один час, 12 минут и 15,9 секунды. Об этом сообщает официальный сайт Игр-2014.

Мужская сборная России по биатлону, выиграв эстафету, вывела олимпийскую команду России на первое место в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Сочи.

Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин преодолели дистанцию за один час, 12 минут и 15,9 секунды. Об этом сообщает официальный сайт Игр-2014.

Второе место в эстафете заняли немцы, а третье — Австрия. Норвежцы, лидировавшие большую часть дистанции, заняли четвертую строчку.

Россияне выиграли первую золотую награду на олимпийских соревнованиях по биатлону. Ранее женская эстафетная команда завоевала серебро. Евгений Гараничев стал третьим в индивидуальной гонке, а Ольга Вилухина завоевала серебро в спринте.

Биатлонисты принесли России 11-ю золотую награду Игр-2014. Также российские олимпийцы завоевали 10 серебряных и восемь бронзовых наград. На втором месте в медальном зачете находится Норвегия, чьи спортсмены выиграли 11 золотых, пять серебряных и 11 бронзовых медалей.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

#Новости#Биатлон#Олимпиада в Сочи - 2014#Дарья#Спорт
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25