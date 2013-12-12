Олимпийские курьезы: чем еще запомнится эстафета в Тюмени?

Перепост записи сделали почти 200 человек, а сам Иван продолжил тему, написав: «Вообще, конечно, любая новость из России должна оканчиваться фразой «затем биатлонист передал его моржу». И тут же привел несколько примеров: «Во время масштабных рейдов брянская полиция задержала более шестидесяти бродяг. Затем биатлонист передал их моржу», «Сердюков попал под президентскую амнистию. Затем биатлонист передал его моржу», «Центробанк утвердил графическое изображение рубля. Затем биатлонист передал его моржу». Затем последовали стихи: «Под Тюменью в поле чистом я с огнем хожу-брожу. Стать бы мне биатлонистом, передать огонь моржу!».