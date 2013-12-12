Олимпийские курьезы: чем еще запомнится эстафета в Тюмени?

Эстафета олимпийского огня прошла в Тюмени накануне, 11 декабря. Тема многим уже поднадоела, однако большинство горожан продолжают обсуждать само мероприятие, вечерние пробки, а также курьезы, без которых вчера не обошлось. Некоторые забавности, связанные с эстафетой в Тюмени, даже попали в микроблоги топовых твиттерян.
Передай моржу
Строчку «Олимпийский огонь провезут по Тюмени на сноуборде и собачьей упряжке. Затем биатлонист передаст его моржу», использованную одним из информационных агентств, заметил и запостил себе в TwItter популярный российский микроблогер Иван Давыдов (@ivan_f_davydov).
Перепост записи сделали почти 200 человек, а сам Иван продолжил тему, написав: «Вообще, конечно, любая новость из России должна оканчиваться фразой «затем биатлонист передал его моржу». И тут же привел несколько примеров: «Во время масштабных рейдов брянская полиция задержала более шестидесяти бродяг. Затем биатлонист передал их моржу», «Сердюков попал под президентскую амнистию. Затем биатлонист передал его моржу», «Центробанк утвердил графическое изображение рубля. Затем биатлонист передал его моржу». Затем последовали стихи: «Под Тюменью в поле чистом я с огнем хожу-брожу. Стать бы мне биатлонистом, передать огонь моржу!».
Гори огнем, Олимпиада!
Не менее популярным стал скриншот со страницы официальной группы ТюмГУ в социальной сети «ВКонтакте».
Изображение быстро распространилось по социальным сетям. Скриншот даже перепостил в свой микроблог Алексей Навальный. Впрочем, сейчас надписи «Гори огнем, Олимпиада!» на странице ТюмГУ не найти — над той же фотографией красуется невинное «Гори, огонь Олимпиады!».
Тюмень потемкинская
Город украсили к эстафете олимпийского огня: повесили баннеры и флаги, поставили тематические щиты. Некоторые пользователи Nashgorod.ru отметили даже отсутствие привычной грязи на дорогах. Не обошлось и без «потемкинских деревень»: на улице Осипенко «нарядили» старые деревянные здания. На непрозрачных баннерах — окна, двери, декоративные элементы и даже имитация бревенчатого сруба.
И упал, и потух
То, что во время эстафеты в Тюмени олимпийский огонь все-таки потух, никого, в общем то, не удивило. Такое случалось и других городах, в том числе, и во время пробега по территории московского Кремля. В Тюмени огонь потух в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Мельникайте, возле одного из корпусов ТюмГНГУ.
Более интересная ситуация произошла несколькими часами ранее на улице Ленина: олимпийский огонь в прямом смысле слова оказался на тюменской земле, а точнее на асфальте. Как выразилась в пользователь Instagram renataairatovna, факелоносец «вывалил» огонь после того, как передал огонь следующему участнику эстафеты.