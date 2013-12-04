В Тюмени обнаружили 124 брошенных авто

В машинах часто играют дети, ночуют бездомные. Многие из автомобилей оставлены своими равнодушными хозяевами на выездах из жилых территорий или въездах в узкие проулки.
Оставленные транспортные средства затрудняют или делают невозможной работу снегоуборочной и коммунальной техники, создают помехи машинам специальных служб (скорой помощи, МЧС, дорожных и аварийных служб). Зачастую брошенные автомашины становятся предметом преступных посягательств.
«Помимо этого брошенные транспортные средства наносят урон экологии города». Продукты распада, отработанные масла, охлаждающие жидкости с атмосферными осадками впитываются в почву и попадают в грунтовые воды и канализацию, что наносит урон зеленым насаждениям округа, значительно ухудшает качество грунта и не позволяет в дальнейшем вырасти на нем газону должного качества. Соляная кислота и свинец из аккумуляторов токсичны и опасны, что в дальнейшем может влиять не только на экологию округа, но и на здоровье жителей», — отмечают в пресс-службе администрации города.
Мало того, такие транспортные средства представляют собой угрозу антитеррористической безопасности.
Некоторые нерадивые автовладельцы бросают свои старые автомобили у школ и детских садов, не думая о том, что конструкции из металла могут представлять опасность для детей.
Учитывая постоянно возрастающее общее количество брошенного и разукомплектованного транспорта на территории Ленинского административного округа города Тюмени, специалисты управы проводят работу по его фиксированию, установлению владельцев и эвакуации. За 10 месяцев 2013 года было выявлено 124 единицы брошенного транспорта, что на 50 единиц больше, чем за аналогичный период 2012 года.
Проблема брошенных автомобилей необычайно актуальна, но решение вопроса зависит не только от органов власти, но и от самих жителей, которым нужно стать более активными, не терпеть их присутствие годами, а сразу обращаться в управу своего административного округа и сообщать о «брошенных» в их дворах автомобилях.
Более того, собственники брошенных транспортных средств могут быть привлечены к административной ответственности с помещением автомобиля на специализированную стоянку в соответствии со статьей 4.2 Кодекса Тюменской области об административной ответственности. Им грозит предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти до ста тысяч рублей.