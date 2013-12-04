В Тюмени обнаружили 124 брошенных авто

Более того, собственники брошенных транспортных средств могут быть привлечены к административной ответственности с помещением автомобиля на специализированную стоянку в соответствии со статьей 4.2 Кодекса Тюменской области об административной ответственности. Им грозит предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти до ста тысяч рублей.