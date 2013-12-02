Приют «Лучший друг» пообещали не выселять

Впрочем заключить договор аренды можно будет лишь через 29 дней после того, как было принято это решение, и Анна Москвина пока радуется с осторожностью: «Это пока не договор, еще не знаю, на какой срок и на каких условиях его предложат заключить». Кроме того, до сих пор не решен вопрос с арендой земли. Защитники животных планируют заняться заключением соответствующего договора, когда в думе примут коэффициенты по снижению стоимости аренды для приютов.