Приют «Лучший друг» пообещали не выселять

С общественным приютом «Лучший друг» заключат договор безвозмездной аренды имущества — об этом главе тюменского общества защиты животных Анне Москвиной сообщили в письме из городского департамента имущественных отношений.
Напомним, первый в городе общественный приют появился в городе 1 января 2013 года на базе муниципального пункта временного содержания отловленных собак. Общественникам тогда пообещали оставить в безвозмездное пользование вольеры и вагончики при условии, что животных они будут содержать за свой счет. Однако осенью зоозащитникам сообщили, что они «самовольно заняли землю» и должны заплатить за годовую аренду участка 270 тысяч рублей, а администрация города не отвечала на вопрос, продлят ли заключенный до конца года договор на аренду имущества приюта.
С просьбой продлить договор на льготных условиях Анна Москвина обратилась в мэру города. В конце минувшей недели девушке пришел ответ из администрации: «Департаментом имущественных отношений принято решение о предоставлении муниципального имущества в пользование без проведения торгов». Зоозащитникам останутся 40 вольеров для собак, конуры и клетки в сумме на 40 мест и другое имущество. Об этом активистка сообщила в группе общества защиты животных во «ВКонтакте», приложив копию письма.
Впрочем заключить договор аренды можно будет лишь через 29 дней после того, как было принято это решение, и Анна Москвина пока радуется с осторожностью: «Это пока не договор, еще не знаю, на какой срок и на каких условиях его предложат заключить». Кроме того, до сих пор не решен вопрос с арендой земли. Защитники животных планируют заняться заключением соответствующего договора, когда в думе примут коэффициенты по снижению стоимости аренды для приютов.
К тому же и вольеры с вагончиками под содержание бездомных животных приюту выделили только до конца года, а на просьбу о продлении такого договора на длительный срок администрация города так и не ответила.