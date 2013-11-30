Быть или не быть храму в сквере Комсомольский?

Депутат областной думы от партии КПРФ Тамара Казанцева так прокомментировала своё участие в этом сходе: «Узнав об этой проблеме от нашего избирателя, мы поинтересовались в департаменте по градостроительной политике о том, были ли слушанья по этому поводу, на каких основаниях была выделена именно эта территория под строительство храма. Нам ответили, что слушаний не было, а земля оформлена под эту постройку в 2008 году. Меня смущает то, что постройка храма не была согласована с жителями района». Тамара Николаевна добавила, что их партия выступает за свободу вероисповеданий, поэтому они не против традиционных религий, но это никак не связанно со строительством данного храма.