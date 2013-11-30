Быть или не быть храму в сквере Комсомольский?

Полтора месяца назад достаточно большой участок территории возле сквера Комсомольский оказался обнесен забором. Позже стало известно, что на этом месте появится храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Не все тюменцы оказались рады этому неожиданному строительству.
Сегодня, 29 ноября, в сквере Комсомольский прошёл сход граждан, недовольных тем, что для будущего храма выбрана именно эта территория. За несогласных жителей традиционно вступились тюменские коммунисты, которые и организовали это мероприятие.
Депутат областной думы от партии КПРФ Тамара Казанцева так прокомментировала своё участие в этом сходе: «Узнав об этой проблеме от нашего избирателя, мы поинтересовались в департаменте по градостроительной политике о том, были ли слушанья по этому поводу, на каких основаниях была выделена именно эта территория под строительство храма. Нам ответили, что слушаний не было, а земля оформлена под эту постройку в 2008 году. Меня смущает то, что постройка храма не была согласована с жителями района». Тамара Николаевна добавила, что их партия выступает за свободу вероисповеданий, поэтому они не против традиционных религий, но это никак не связанно со строительством данного храма.
По словам Тамары Казанцевой, строительство храма в честь покрова Пресвятой Богородицы курирует депутат областной думы от партии «Единая Россия» Алексей Салмин, который также находился на этом народном сборе. По его словам утверждение о том, что многие местные жители против данной постройки ошибочно: «Большинства на этом собрании нет. Большинство „за“. Шесть тысяч подписей было собрано, и на их основании было запущено строительство. Если нужно собрать пятьдесят тысяч, значит соберём пятьдесят. В этом районе живёт очень много людей, которые обращались и к Епископу и в администрацию города, чтобы церковь в этом районе была». При этом депутат добавил, что подписи жителей города были собраны ещё в 2008 году.
Присутствовавшая на сборе жительница близлежащего дома Галина Анатольевна впервые услышала о сборе подписей: «Лично я узнала о строительстве этого храма совсем недавно, когда оно уже началось. Конечно, я не против того, чтобы в нашем районе появилась церковь, но почему именно в Комсомольском сквере? По-моему, крайне неудачное место».
Присутствовавшие на народном сборе недоумевали: почему строительство не ведётся в любом другом месте этого района, а именно на территории сквера Комсомольский? На их взгляд такое соседство не только выглядит нелепым («Где православие и где комсомольцы?»), но и помешает жителям города спокойно отдыхать со своими семьями в этом сквере. По словам участников акции, против данного строительства выступают и некоторые православные христиане, которые хотели бы видеть в своём районе новый храм, но явно не в сквере Комсомольский. Некоторые сомневаются в том, что во время сбора подписей населения, заранее обозначалось точное место, на котором появится храм.
К удивлению, православные активисты, которые раннее не пропускали ни одной из акции, так или иначе касающихся их сферы деятельности, не посетили этот народный сбор.
Виталий Беспалов